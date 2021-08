« Grey’s Anatomy » : le retour de Kate Burton en Ellis Gray dans la saison 18

Saison 18 de « L’anatomie de Grey« Il sera présenté en première le jeudi 30 septembre 2021 et parmi les surprises qu’il a préparées pour un nouvel opus du drame médical ABC, il y a le retour de Kate Burton dans le rôle d’Ellis Gray, la mère de Meredith (Ellen Pompeo).

PLUS D’INFORMATIONS: Absolument tout sur « Grey’s Anatomy » saison 18

Une grande partie du précédent volet de la série créée par Shonda Rhimes, Mer était clouée au lit à cause du coronavirus. Alors que ses collègues et amis tentaient de la sauver, le chirurgien s’est réfugié sur la plage de ses rêves.

Dans cette partie de son esprit, il a rencontré des personnages comme Derek, George, Mark, Lexie et Andrew DeLuca. Bien que certains fans de « L’anatomie de Grey« Ils s’attendaient à ce qu’Ellis Gray se présente également, cela ne s’est pas produit.

Kate Burton incarne Ellis Gray dans « Grey’s Anatomy » (Photo: ABC)

LE RETOUR D’ELLIS GREY DANS « GRAY’S ANATOMY 18 »

Jusqu’à présent, les détails du retour de la mère de Meredith ne sont pas connus, mais après le protagoniste de la série de abc reprenant conscience et rentrant chez lui dans sa famille, il est peu probable qu’Ellis fasse partie de ses rêves de plage.

Pour l’instant, Kate Burton est sur le point de reprendre son rôle dans plusieurs épisodes, à commencer par la première de la saison 18. Alors, comment Ellis Gray reviendra-t-elle dans la série ? Cela fait peut-être partie d’un souvenir ou d’une hallucination.

Ellis a été vu pour la dernière fois dans ‘Blood and Water’ (15×16), seizième épisode de la saison 15 de « L’anatomie de Grey« Dans un rêve de Meredith où elle rappelle à chacun de prendre ses vitamines.

La mère de Mer souffrait de la maladie d’Alzheimer et est décédée au cours de la troisième saison du drame médical. Au total, Burton est apparu dans 23 épisodes en tant qu’invité ou star récurrente, remportant deux nominations aux Emmy Awards pour son rôle.

Que va-t-il arriver à Meredith dans la saison 18 de « Grey’s Anatomy » ? (Photo : ABC)

DONNÉES SUR LA SAISON 18

En raison de la pandémie de coronavirus, la saison 17 de « L’anatomie de Grey« Cela a commencé un peu plus tard que d’habitude aux États-Unis. Sa première a eu lieu en novembre 2020, alors qu’elle aurait normalement lieu fin septembre.

Alors que la saison 18 de la série débutera le 30 septembre en Amérique du Nord, les téléspectateurs britanniques devront attendre un peu plus longtemps. Pour le moment, on sait seulement que le drame sera diffusé par Sky Witness et NOW, comme cela a été le cas ces dernières années.