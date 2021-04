Grey’s Anatomy: le résultat de la santé de Meredith était enfin connu

Saison 17 de L’anatomie de Grey approche lentement de sa fin et l’intrigue commence à donner des réponses à tant de doutes générés dans ses épisodes. La première du chapitre 13 a repris l’histoire de Le rêve de Meredith avec Derek sur la plage et finalement a révélé ce qui arrivera à votre santé. Comme d’habitude, la version comprenait scènes choquantes et dialogues qui ont ravi les fans. Vue!

Dans la bande-annonce diffusée jeudi dernier, le personnage d’Ellen Pompeo a avoué qu’elle était « fatigué » et a demandé à son ex-mari s’il ne reviendrait jamais s’il se rapprochait. Dans le plan suivant, l’un d’eux est apparu à côté de la troupe face à la mer. Les fans ont compris la séquence comme le début de la fin pour Meredith et ont déploré sa mort possible.







La première de la nuit dernière a repris le rêve du médecin, mais cela montrait aussi ce qui s’était passé à l’intérieur de l’hôpital. Les gens se pressaient autour de sa chambre en attendant qu’elle se réveille et Maggie a emmené Zola à l’hôpital pour parler à sa mère. Avec des mots émus, elle lui a demandé de ne pas la quitter et de revenir vers elle.

De retour sur la plage, Derek toucha finalement Meredith, mais cela n’a pas causé sa mort. Au lieu de cela, le couple a décidé de se remarier et s’est dit à quel point ils s’aiment pour se dire au revoir pour toujours. « Ce n’est pas encore le moment »a déclaré le Dr Shepherd et sa femme ont répondu: « Mais il n’y a pas de douleur ici ». « Voulez-vous que je vous dise un secret? Parfois, cette douleur me manque », a répondu le personnage de Patrick Dempsey dans une réplique puissante de l’épisode.

Meredith et Derek sur Grey’s Anatomy (ABC)



En même temps que Meredith et Derek se séparaient, le médecin a commencé à se réveiller de son coma pendant que sa fille lui racontait une histoire sur ses frères et sœurs. Une fois de retour, le docteur étreint Zola et était de nouveau conscient. Alors que le cercle se fermait avec son mari, elle s’est définitivement remise du coronavirus et ne mourra pas cette saison.

La récupération du protagoniste de Grey’s Anatomy prend rassurer les fans sur la continuité de la série. Avec le numéro de livraison 17 avancé, il n’y a pas de confirmation d’un éventuel renouvellement et les chances que cette année soit la dernière sont concrètes. Maintenant qu’il y aura plus de Meredith dans la série, Y aura-t-il plus d’épisodes?

Réactions et mèmes de Grey’s Anatomy Saison 17 Episode 13