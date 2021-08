« Grey’s Anatomy »: le moment où Dan Lauria de « The Wonderful Years » est apparu dans le drame médical

Tout au long de ses 17 saisons, «L’anatomie de Grey« A eu un grand nombre de guest stars, dont l’acteur Dan Lauria, connu pour avoir joué Jack Arnold, père du personnage Kevin, dans la série« The Wonder Years » (« The Wonder Years » dans sa langue originale).

Dans le drame médical avec Ellen Pompeo, Dan Lauria a donné vie à Martin Davis, un patient qui est entré aux urgences après avoir conduit sa voiture chez lui dans la saison 11.

Cinq ans avant son accident, Martin a reçu un diagnostic d’Alzheimer et depuis, sa femme, Sally, est devenue sa soignante. Le jour de l’accident, alors que Sally prenait une douche, Davis a pris les clés de la voiture et a percuté sa voiture dans la maison de Blair et Tom Vinson, qui ont également été grièvement blessés.

Martin Davis pensait avoir la maladie d’Alzheimer (Photo: ABC)

QU’EST-IL ARRIVÉ AU PERSONNAGE DE DAN LAURIA DANS « GRAY’S ANATOMY » ?

Martin a été emmené aux urgences, mais hésitait à se faire soigner car, en raison de sa maladie, il pensait être dans un magasin de chaussures. Lorsque Sally est arrivée et a expliqué la situation, il a été immédiatement emmené en chirurgie.

Apparemment, en plus de soigner ses côtes cassées et ses blessures internes, ils ont « fait » quelque chose contre sa maladie d’Alzheimer, car il semblait complètement lucide. Cependant, c’était impossible, alors Amelia Shepherd a effectué quelques tests pour trouver une explication.

Vers la fin de cet épisode de « L’anatomie de Grey« La sœur de Derek a découvert que le patient n’avait pas la maladie d’Alzheimer mais une hydrocéphalie à pression normale et a proposé de placer un shunt qui drainerait le liquide dans son abdomen pour soulager la démence.

Cependant, après avoir appris que l’accident de voiture qui a causé sa confusion a tué une femme enceinte, Martin a préféré ne pas vivre avec la culpabilité et a décidé de ne pas subir d’intervention chirurgicale, c’est-à-dire que le liquide s’accumulerait à nouveau et qu’il perdrait à nouveau la mémoire. .

De plus, le caractère de Dan Lauria dans « L’anatomie de Grey« Il a demandé à Sally de le déposer dans une maison et de partir. Finalement, sa femme s’est assise avec lui pendant qu’il récitait le poème et il a commencé à oublier les mots.