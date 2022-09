Grey’s Anatomy : l’actrice qui a confirmé qu’elle ne sera pas dans la saison 19

abc

La 19e saison de Grey’s Anatomy va bientôt commencer sa diffusion, mais il a été révélé précédemment qu’une actrice qui faisait partie du 18e opus ne reviendra pas.

©ABCGrey’s Anatomy : l’actrice qui a confirmé qu’elle ne sera pas dans la saison 19.

L’anatomie de Grey est l’une des séries les plus emblématiques de la télévision et, malgré une baisse de sa qualité ces dernières années, elle est restée sur ABC comme le titre le plus populaire de sa tranche horaire et lui a valu un renouvellement pour une 19e saison. première du nouveau lot d’épisodes, mais une absence majeure dans l’intrigue a été confirmée au préalable.

Le nouvel opus du drame médical suscite une grande incertitude de la part du public et des membres de l’équipe technique, puisque depuis quelque temps on parlait qu’il marquerait la fin de l’histoire. Son protagoniste et producteur, Ellen Pompeoa déclaré dans une interview qu’il avait essayé de convaincre tout le monde que l’émission devait se terminer : « J’ai l’impression d’être la super naïve qui n’arrête pas de dire : ‘Mais quelle va être l’histoire, qu’est-ce qu’on va raconter ?' ».

+ L’actrice qui a annoncé qu’elle ne reviendrait pas dans Grey’s Anatomy

Une tendance que la série a eue ces dernières saisons est le retour d’anciens membres de ce qui était autrefois la distribution principale, tels que Patrick Dempsey, TR Knight, Eric Dane et Chyler Leigh. Pour la livraison numéro 17, SarahDrew elle a ramené April Kepner à la vie et a repris le rôle dans la saison 18 pour conclure l’arc aux côtés de Jesse Williams. Malheureusement pour les fans, l’actrice ne reviendra pas.

Alors que les fans espéraient revoir April dans les nouveaux épisodes, nous devons vous dire que cela n’arrivera pas. Par le biais d’un message sur son compte Twitter officiel, SarahDrew confirme son absence : « Hé les gars. On m’a beaucoup demandé sur Twitter à ce sujet, alors je vous fais savoir que je ne serai pas dans la saison 19 de Grey’s Anatomy pour le moment. Je ne sais pas pourquoi mon nom est sur IMDb, mais Je ne reviendrai pas après l’épisode 400. Je vous envoie de l’amour à tous ! ».

Cela vient après qu’il est devenu connu que Ellen Pompeo réduira son temps d’écran pendant la saison 19 de L’anatomie de Grey et il ne sera plus le personnage principal de l’intrigue, puisqu’il a annoncé son incorporation dans la mini-série Orphelin de Hulu, marquant le premier rôle non-Meredith Gray qu’elle a pris en deux décennies. De nouveaux épisodes du drame médical commenceront à être diffusés sur ABC à partir de 6 octobre.

