Grey’s Anatomy : la triste fin du Joe’s Emerald City Bar

L’anatomie de Grey est le grand drame médical à la télévision et il se présente aujourd’hui avec ses 17 saisons, qui font face à d’autres séries du même genre telles que Le bon docteur ou alors Nouvel Amsterdam. Tout au long de ses livraisons, nous avons appris de nombreuses histoires, comme celle du Bar Joe’s Emerald City, qui brille par son absence. Qu’est-ce qui s’est passé?

Début juin, la saison 17 de l’émission créée par Shonda Rhimes est arrivée, avec un assaisonnement spécial pour les téléspectateurs : le Coronavirus. Tout comme dans la vraie vie, ils ont traduit la crise sanitaire en fiction et nous avons vu le personnage principal, Meredith Gray, lutter contre la maladie pour montrer ce que vivent les agents de santé à l’intérieur des hôpitaux.

De nombreuses émissions ont tendance à avoir un établissement où les personnages se rendent quotidiennement et cela devient un lieu de prédilection pour les fans. C’est ce qui est arrivé au Bar de la ville d’émeraude, situé en face du Grey Sloan Memorial Hospital, où les médecins le fréquentaient pour prendre un verre et se défouler. La vérité est qu’il n’est pas apparu depuis un moment et il y a une raison pour laquelle les fans devraient savoir.

Aussi connu comme Le bar de Joe, dans la série est assisté par Joe, interpreté par Steven Bailey, qui a été vu pour la dernière fois dans le septième versement. Alors qu’il n’était pas une figure principale, il était l’un des personnages de soutien les plus aimés. A l’époque, l’acteur expliquait son départ : « Ils n’ont pas trouvé assez de courage dans mon personnage pour continuer… C’était amical. C’était juste une de ces choses qui, après avoir fait tant d’épisodes, je m’attendais à un peu plus, et ils ne voulaient pas faire ça, et le tour est joué. C’est Hollywood ».







Au retour supposé de Joe, le showrunner Krista Vernoff a donné des précisions et assuré : « Je sais que tout le monde s’attendait à ce que Joe soit un œuf de Pâques, mais … Joe est passé à autre chose, le personnage et l’acteur. Nous le gardons en vie grâce à son bar éponyme. ». Certains fans ont avancé des théories sur ce qui lui est arrivé et certains prétendent qu’il a pris sa retraite pour élever ses enfants, bien que cela n’ait pas été confirmé.