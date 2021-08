Grey’s Anatomy : la star qui a quitté la série et ne reviendra pas dans un drame médical

Le départ de Jackson Avery dans la saison 17, c’était parmi les moments les plus émouvants des derniers épisodes de Grey’s Anatomy. Il y a eu 271 épisodes sur 12 ans où le personnage de Jesse William est devenu l’un des plus aimés. Cependant, la carrière de l’acteur doit continuer et dans les dernières heures son nouveau projet qui n’a rien à voir avec les drames médicaux a été confirmé. De quoi s’agit-il?

L’interprète de 41 ans était une tendance la saison dernière en raison de ses retrouvailles avec Sarah Drew. Dans un chapitre mémorable, le couple Japril s’est réuni après trois ans et a connu une triste fin pour les fans : Jackson a déménagé à Boston et a quitté la série après 12 années consécutives.







L’acteur a été attristé par son départ de Grey’s Anatomy, même s’il n’a pas tardé à trouver un nouveau défi. Il sera le réalisateur et les protagonistes de l’adaptation télévisée de la pièce Take Me Out. L’information a été confirmée par Deadline, qui a confirmé que Jesse travaillera avec le réalisateur de Broadway Scott Ellis, avec qui il a coïncidé dans The Marvelous Mrs. Maisel et Modern Family.

De quoi parle le nouveau projet de Jesse Williams ?

La série se déroule au début des années 2000 et traite de l’homophobie au baseball. Williams jouera Darren lemming, un joueur gay qui décide de sortir du placard en révélant les préjugés de la société. Il doit faire face à ses collègues et à tout un système qui le discrimine à cause de son choix. En même temps, il doit concourir dans une saison dont l’équipe est le protagoniste.

La pièce a été très primée depuis sa sortie en salles en 2002. Rapidement arrivée à Broadway, elle a été présélectionnée pour le prix Pulitzer et a remporté le Prix ​​Tony pour le meilleur travail. L’adaptation marquera une nouvelle étape dans la carrière de l’acteur, qui a déjà deux autres jobs en préparation : le prochain film Homme marqué et la série Quartier général secret de Paramount.