Grey’s Anatomy : la nouvelle bande-annonce de la saison 19 montre le saut dans le temps

Le drame médical de Shonda Rhimes diffusera très bientôt un nouvel épisode. Découvrez à quoi ressemblera la participation d’Ellen Pompeo à la série ABC !

©IMDBEllen Pompeo joue dans la saison 19 de Grey’s Anatomy.

Quiconque se passionne pour les drames médicaux connaît très bien le succès de L’anatomie de Grey. C’est pourquoi une bonne partie du public attend la suite de cette série qui continue de s’étoffer avec de nouveaux défis et des personnages qui volent le cœur des téléspectateurs. Bonne nouvelle pour eux ! parce que le saison 19 vient de sortir un nouvelle bande-annonce qui révèle un détail fondamental pour ce nouvel opus : un saut dans le temps.

Créé par Shonda Rhimes, cette histoire a commencé à l’origine en 2005 pour raconter l’histoire de résidents de l’hôpital qui deviennent de grands chirurgiens tout en essayant de concilier leur vie professionnelle mais aussi personnelle. En montrant l’intimité de ces médecins, il était inévitable que les fans veuillent tout savoir sur chacun d’eux. Et sa production n’a fait que continuer à diffuser des saisons qui semblaient sans fin.

Dans ce sens, abc a publié une nouvelle bande-annonce pour la partie 19 de ce drame qui est prête à revenir. Bien que ce ne soit pas la première fois que le réseau de télévision anticipe à quoi ressemblera cet épisode, il a incorporé un clip qui change tout. Il s’agit d’un saut de six mois qui se déroule entre la fin de la saison 18 et les épisodes qui verront bientôt le jour pour la joie des fans fidèles de la fiction mettant en vedette Ellen Pompeo.

Comme cela va être? Il faut se rappeler qu’à la clôture du dernier volet, le Grey Sloan Memorial Hospital a perdu son accréditation de programme de résidence, en plus de marquer le départ de quelques personnages. Alors que Catherine et Richard ont décidé de prendre un congé sabbatique, Bailey a démissionné et Teddy a fui Seattle avec Owen. De même, le grand protagoniste de cette histoire, Meredith, a reçu l’appel de Jackson pour devenir chef de chirurgie par intérim.

Ainsi, la saison 19 -qui débutera le 6 octobre– accueillera cinq nouveaux internes alors que l’hôpital tente de retrouver son prestige. Ce n’est pas un détail mineur, d’autant plus que ces personnages semblent compenser les quelques épisodes qu’Ellen Pompeo aura à l’écran après avoir rejoint d’autres projets. De nouveaux personnages, des retours emblématiques et une intrigue engageante feront partie de la stratégie d’ABC pour combler le vide de Meredith avec seulement 8 chapitres.

