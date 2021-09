« Grey’s Anatomy » : la fois où Ellen Pompeo et Denzel Washington se sont disputés sur le tournage

Concernant la première de la saison 18 de « L’anatomie de Grey« La star du drame médical de longue date d’ABC, Ellen Pompeo, a invité son ancienne co-star Patrick Dempsey à son podcast. ‘dis-moi‘. Au milieu de la conversation, l’actrice de 51 ans a déclaré qu’elle avait eu une forte dispute avec Denzel Washington.

L’interprète de 66 ans a réalisé ‘The Sound of silence’ (12×09), le neuvième épisode de la douzième saison de la série créée par Shonda rime. Pendant l’enregistrement de ce chapitre, Ellen Pompeo J’improvise quelques lignes qui ont trop agacé l’acteur primé.

« Il est devenu fou avec moi. Il m’a dit : ‘Je suis le réalisateur ! Ne me dis pas quoi faire ! « Et j’étais genre, » écoute fils de… c’est mon émission ! C’est mon ensemble ! A qui racontez-vous ? Tu sais à peine où est la salle de bain !' », a déclaré le protagoniste de »L’anatomie de Grey”. Mais que s’est-il passé exactement ?

C’est l’épouse de Denzel Washington qui l’a convaincu de réaliser l’épisode car elle était une grande fan de « Grey’s Anatomy » (Photo : Frederic J. Brown / AFP)

LE COMBAT D’ELLEN POMPEO ET DENZEL WASHINGTON

Dans ‘The Sound of silence’ (12×09), Meredith souffre d’une fracture de la mâchoire suite à l’attaque d’un patient. Après que ses coéquipiers aient réussi à la sauver et à la stabiliser, Gray a été obligé d’écouter les excuses de son agresseur.

L’actrice a déclaré qu’elle avait préféré ne pas s’approcher du personnage jusqu’au moment de l’enregistrement, ils n’ont donc pas répété. Lorsqu’elle a commencé à filmer la scène, elle a senti que les excuses ne fonctionnaient pas, alors elle a commencé à improviser.

« Plus tard, il s’est excusé auprès de moi, mais il le faisait très doucement. Et j’étais en colère parce que je devais m’asseoir là et écouter ces excuses. Il ne me regardait pas dans les yeux… et je lui ai crié dessus, j’ai dit : ‘Regarde-moi ! Quand tu t’excuses, regarde-moi ! ‘Ce n’était pas dans le dialogue’, s’est souvenu Pompéo sur son podcast.

Apparemment, cet acte d’improvisation n’était pas du goût du Denzel Washington, qui a attiré son attention et a souligné qu’il était le réalisateur. Visiblement, cela a mis en colère l’actrice qui n’a pas hésité à mentionner qu’elle était la protagoniste et connaissait son personnage.

Ellen Pompeo a précisé qu’elle a « le plus grand respect pour lui en tant qu’acteur, en tant que réalisateur, comme tout le reste » et a attribué la discussion au fait qu’ils sont tous les deux très passionnés par leur métier et ont eu un désaccord : « C’était un incroyable expérience, c’était vraiment (…) On était bien après ça. Il est l’un des meilleurs ».

« Il a fait la série parce que sa femme est une grande fan. C’est vraiment sa femme qui lui a dit ‘ce spectacle est incroyable, tu devrais y aller’. Je pense qu’il a vu comme un bon exercice pour entrer et diriger quelque chose de rapide « , a ajouté le protagoniste de »L’anatomie de Grey”.