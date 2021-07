‘Grey’s Anatomy’: Katherine Heigl a presque manifesté la réunion d’Izzie et Alex

L’anatomie de Grey les fans débattent toujours de la relation entre Alex Karev et Izzie Stevens. Interprété par Justin Chambers et Katherine Heigl, leur mariage de courte durée est devenu une partie de l’histoire de la série au fil des saisons. Cependant, la sortie inattendue de Chambers du drame médical a laissé une ouverture pour le couple de télévision.

Bien que de nombreux partisans aient été choqués par les retrouvailles d’Alex et Izzie, Heigl a involontairement envisagé un avenir pour les chirurgiens.

« Grey’s Anatomy »: Katherine Heigl dans le rôle d’Izzie Stevens et Justin Chambers dans le rôle d’Alex Karev | Scott Garfield/Walt Disney Television via Getty Images

Katherine Heigl a prédit la relation d’Alex et Izzie sur ‘Grey’s Anatomy’

Pendant les premiers jours de L’anatomie de Grey, de nombreux téléspectateurs enracinés pour Izzie et Alex. Le couple s’est rencontré en tant qu’internes en chirurgie au Seattle Grace Hospital (plus tard Gray Sloan) et s’est autrefois méprisé. Finalement, cependant, ils sont devenus amis et Alex s’est souvent ouvert à Izzie. Dans la saison 3, il a même protégé Izzie pendant qu’elle pleurait son fiancé, Denny Duquette (Jeffery Dean Morgan).

‘Grey’s Anatomy’ met en vedette Katherine Heigl dans le rôle d’Izzie Stevens et Justin Chambers dans le rôle d’Alex Karev | Eric McCandless/Walt Disney Television via Getty Images

Comme L’anatomie de Grey continua, Alex et Izzie sont passés d’amis proches à amants. Dans la saison 5, ils se sont mariés peu de temps après le diagnostic de mélanome métastatique de stade 4 d’Izzie. Malheureusement, le couple a divorcé au cours de la saison 6 suite à la sortie réelle de Heigl de Grey’s.

Finalement, Alex a retrouvé l’amour avec le Dr Jo Wilson (Camilla Luddington). Tout au long de leur longue relation, le couple s’est marié au cours de la saison 14. Lors d’une interview en 2018 avec TVLine, Heigl a déclaré que son ancien personnage serait « heureux » qu’Alex passe à autre chose mais aussi « jaloux » de Jo. De plus, elle a prédit qu’Izzie est retournée à la médecine et a eu des enfants depuis son départ de Seattle.

« Je devrais commencer à me demander où est Izzie », a déclaré Heigl. « Comme, qu’est-ce qu’elle fait? Où est-elle allée? J’espère qu’elle la poursuit [medical] carrière… Elle pourrait avoir des enfants maintenant. Elle pourrait être mariée. Si elle est passée à autre chose, je m’attendrais à ce qu’Izzie soit très heureuse pour lui.

Katherine Heigl pense que la sortie d’Alex sur « Grey’s Anatomy » était un « coup de trou »

Dans L’anatomie de Grey Saison 16, épisode 16, « Leave A Light On », Alex a dit au revoir à Jo, au Dr Meredith Gray (Ellen Pompeo) et aux mentors du Dr Richard Webber (James Pickens, Jr) et de la chef Miranda Bailey (Chandra Wilson). Dans l’émission, Alex a écrit quatre lettres expliquant qu’il avait repris contact avec Izzie lors du procès de Meredith pour sa licence médicale. En parlant avec Izzie, Alex a appris qu’ils ont des enfants ensemble, Eli et Alexis. Bientôt, Alex quitte Jo et demande le divorce. Alex a également remis ses actions à Grey Sloan Memorial.

Heigl a parlé des retrouvailles inattendues d’Alex et Izzie en janvier 2021. Elle a dit qu’elle ne pensait pas que la fin du couple était juste pour Jo.

« Je ne l’ai pas vu », a déclaré Heigl Divertissement ce soir de l’épisode. « N’était-il pas avec quelqu’un ? Écoutez, n’est-ce pas un mouvement idiot ? Je suis désolé! »

Heigl et Chambers reviennent-ils dans « Grey’s » pour la saison 18 ?

Après leur départ, Heigl et Chambers sont passés de L’anatomie de Grey. Après avoir laissé Izzie derrière lui, Heigl est apparu dans plusieurs films, dont En cloque, La triste vérité, et Inoubliable. Plus récemment, elle a joué le rôle de Tully Hart dans Netflix Allée des lucioles.

Quant à Chambers, l’acteur a signé pour incarner Marlon Brando dans la série Paramount+, L’offre. Le spectacle sera son premier rôle depuis son départ Grey’s.

L’anatomie de GreyLes scénaristes de n’ont pas prévu le retour d’Alex et Izzie à Grey Sloan. Cependant, les fans du couple peuvent revivre leur romance en streaming sur Netflix.