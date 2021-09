Grey’s Anatomy : Kate Walsh revient et les fans demandent plus de retours

Kate Walsh a fait ses débuts en tant que Addison Montgomery au L’anatomie de Grey à la fin de la première saison en 2005 et plus tard, il a joué dans son propre spin-off de la série historique : Pratique privée. L’actrice reviendra pour le 18e lot d’épisodes de la série avec un arc de l’intrigue du drame médical à succès. Les dirigeants de la chaîne ont confirmé ce retour, sans ajouter beaucoup plus d’informations à ce sujet. Kate a profité de ses réseaux sociaux pour partager une vidéo prévisualisant sa nouvelle participation.







Addison Elle est passée du statut de personnage récurrent à celui de protagoniste de la série et après la troisième saison, les responsables du programme ont décidé de l’envoyer à Los Angeles, où Walsh a joué Pratique privée. Addison partage une histoire importante avec de nombreux personnages qui diront présents dans le dix-huitième volet de L’anatomie de Grey.

Quels personnages pourraient revenir dans Grey’s Anatomy ?

Pendant ce temps, les fans du drame médical historique appellent au retour de certains personnages. Robins de l’Arizona (Jessica Capshaw) est l’un de ces cas. C’était un personnage qui répandait l’amour et la joie partout où elle allait. De nombreux fans espèrent pouvoir la revoir avec son fils, qui se souviendrait également d’un autre médecin adoré : le regretté docteur. Marc sloan.

Alex Karev (chambres de Justin) est un autre de ces médecins qui ont conquis le cœur du public de la série à succès. Bien sûr, au début, l’attitude arrogante du personnage le rendait peu aimable. Même assez désagréable. Mais au fil du temps, il a réussi à se faire une place parmi les chouchous du public. Revenir?

Il y a aussi la possibilité du retour de Tom Koracick (Grégoire allemand). Curieux cas, celui de ce personnage, qui avec son humour sec et son passé traumatisant a réussi à gagner le favoritisme d’un public difficile à conquérir. C’est du pur sarcasme, mais finalement, tout le monde reconnaît qu’il possède quelque chose de très important : un bon coeur.

Enfin, tout le monde veut voir Sandra Oh revenir comme Cristina Yang, l’un des personnages préférés de l’histoire de la série et qui a entretenu une relation de confiance avec Gris Meredith. Compétitive, ambitieuse et intelligente, elle a fait sa marque dans la série. L’actrice a remporté de nombreux prix pour cette performance. La dix-huitième saison, malheureusement, ne l’aura pas.