« Grey’s Anatomy »: James Chee, le premier médecin amérindien de la série ABC

James Chee, le premier médecin amérindien à « L’anatomie de Grey»Apparu pour la première fois dans le troisième épisode de la saison 17 et deviendra un personnage récurrent du drame médical ABC du douzième chapitre de cet épisode, qui sera diffusé le 15 avril.

La personne chargée d’interpréter ce nouveau stagiaire à l’hôpital Grey Sloan Memorial, qui aide également les patients pendant la pandémie COVID-19, est Robert I. Mesa, un acteur Navajo / Soboba.

Lors de sa première apparition dans « L’anatomie de Grey»Chee a été forcé de saisir des données par le neurochirurgien Tom Koracick (Greg Germann) pour constater que la raison pour laquelle cela n’a pas fonctionné était que tous les patients étaient décédés du coronavirus.

Comme le souligne Variety, le personnage de Robert I. Mesa apparaîtra dans plusieurs des prochains épisodes de la saison 17 de la série créée par Shonda Rhimes et mettant en vedette Ellen Pompeo.

Le personnage de Robert I. Mesa est l’un des nouveaux détenus du Grey Sloan Memorial Hospital (Photo: ABC)

Pour l’instant, le synopsis de «Sign O ‘the Times» (17×12) prévoit que «Maggie s’inquiète pour Winston alors qu’elle soigne un patient blessé lors des manifestations de Seattle. Pendant ce temps, Levi est examiné pour une urgence et les médecins ont du mal à traiter un patient qui ne croit pas au COVID. «

Saison 17 de « L’anatomie de Grey»Continue de s’attaquer au problème de la pandémie de coronavirus, il est donc presque certain que James Chee est impliqué dans davantage de cas liés à la crise sanitaire mondiale.

Robert I. Mesa Il a joué dans «Manhatta» de Mary Kathryn Nagle au début de 2020. Ses crédits de télévision incluent «Les hommes qui ont construit l’Amérique: The Frontiersman», où il a joué Tecumseh; « From Dusk Till Dawn: The Series » de Robert Rodríguez, « Gunslingers » et « N. Scott Momaday: Mots d’un ours « .