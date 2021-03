« Grey’s Anatomy »: explication de la mort du personnage principal, selon Krista Vernoff

ATTENTION, ALERTE SPOILER. La seconde moitié de la saison 17 de « L’anatomie de Grey»A commencé le 11 mars 2021 avec la mort héroïque de l’un des personnages principaux du drame médical ABC. Il s’agit d’Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti), qui, avec sa sœur Carina, a poursuivi un trafiquant sexuel dans le sixième chapitre du quatrième opus de « Station 19 ».

Bien qu’il ait fait arrêter le délinquant par la police dans le processus, Andrew a été poignardé par un autre homme. Il a été transporté d’urgence au Grey Sloan Memorial, où Owen et Teddy l’ont soigné avec l’aide de Reza Khan, un nouveau stagiaire expérimenté en chirurgie vasculaire au Pakistan, et sous la supervision de Richard.

Malgré les efforts de ses pairs, DeLuca est mort et a visité la plage de rêve de Meredith avant de retrouver sa mère.

DeLuca et sa sœur ont poursuivi Opal, mais le médecin a été grièvement blessé (Photo: ABC)

LA MORT DE DELUCA, SELON KRISTA VERNOFF

Pour les fans de « L’anatomie de Grey« La mort de DeLuca est quelque chose de difficile à assimiler et pour le showrunner Krista Vernoff c’était une décision difficile. Dans une interview avec TVLine, il a raconté les détails de ce chapitre de la série de abc.

«C’était très dur. J’ai essayé de me recroqueviller plusieurs fois pendant la saison. Les écrivains m’ont gardé honnête sur celui-ci, parce que parfois une histoire vous raconte toute seule et vous pensez: ‘Attendez, quoi? Sommes-nous en train de tuer DeLuca? Doit-il mourir? Parce que? Je ne veux pas raconter cette histoire! », A-t-il dit.

Il a ajouté: « Plusieurs fois, même après que nous ayons été plongés dans le tournage de ces épisodes, il se rendait dans la salle des scénaristes et disait: » Je pense que nous devons le sauver « . Et il y a eu un soulèvement du genre « Non! » parce que cette histoire se racontait d’elle-même et qu’elle se sentait importante et puissante. En tant qu’être humain, vous pensez: «Je ne veux pas le faire. Je ne veux pas perdre Giacomo. Je ne veux pas perdre DeLuca. Mais en tant que conteur, vous devez honorer l’histoire. Je ne sais pas … c’est une sorte de processus magique ».

Vernoff a déclaré que l’histoire provenait d’un e-mail qu’il avait reçu d’Alexandria House, une organisation caritative qui soutient les femmes et les enfants confrontés à l’itinérance en raison de la violence domestique, et s’est rendu compte que si la pandémie de coronavirus afflige le monde, les autres tragédies ne s’arrêtent pas .

«Et j’ai l’impression que c’est ce que ressent DeLuca. Il n’est pas mort du COVID, il est mort sans aucune relation avec lui. Il y a encore des gens dans le monde qui kidnappent et vendent des enfants pour du sexe et de l’argent, et cet homme est sorti pour essayer de faire quelque chose à ce sujet. Il n’allait pas laisser cette femme s’en tirer à nouveau, et quelqu’un l’a poignardé. Et c’est là que l’histoire est née. Bien que nous souffrions maintenant de toutes ces souffrances et traumatismes, d’autres choses continuent de se produire », a-t-il expliqué.

De plus, il a révélé que la mort d’Andrew affecterait l’un des personnages de « L’anatomie de Grey».

DeLuca a rencontré Meredith sur sa plage idyllique (Photo: Grey’s Anatomy / ABC)

LA MORT DE DELUCA, SELON GIACOMO GIANNIOTTI

En tant, Giacomo Gianniotti Il a également parlé à TVLine de la mort tragique de son personnage. «Krista a commencé à parler du nombre de personnes qui s’étaient connectées à l’histoire de la traite des êtres humains la saison dernière et du fait que tout le monde demandait que cela se termine. Alors ils ont dit: « Nous avons tous pensé qu’il était très clair que nous avons besoin que cette histoire revienne, et ce serait formidable si nous pouvions attraper ce passeur d’êtres humains et montrer que vous pouvez tenir tête à des gens comme ça. En cela, il y avait une chance pour DeLuca d’être courageuse et de mourir en héros. Donc, même s’il s’agit d’une perte tragique, cela stoppe ce trafic », a-t-il déclaré.

En outre, il a révélé que «nous pourrions voir DeLuca dans le futur. Il y a d’autres opportunités pour lui [aparezca] pour le reste de la saison. Et de nombreux personnages perdus au fil des ans sont revenus, que ce soit dans des flashbacks ou en lisant de petites vidéos personnelles sur nos téléphones, des fantômes, parfois des rêves. Il existe toutes sortes de moyens ».

À propos de sa relation avec Meredith, il a déclaré: «Je pense que c’était une relation très précieuse pour les deux parties. Mais vous savez, j’ai eu des gens dans ma vie qui ont perdu leur partenaire. [como Meredith hizo con Derek] et ils ont dû passer à autre chose. Ils ont rencontré d’autres personnes et sont tombés amoureux, mais il y a toujours un petit trou dans leur cœur qui ne peut pas être complètement rempli. Il n’y a rien qui puisse remplacer la personne qu’ils ont perdue. Alors je pense que c’était une belle chose que Meredith ait revu Derek dans ses rêves. «

Giacomo Gianniotti Il a également avoué que «cela aurait été formidable de voir ce qu’il aurait pu accomplir en tant qu’assistant, alors qu’il était vraiment en charge et qu’il n’avait pas à céder à un supérieur. J’aurais aussi aimé continuer à raconter l’histoire de quelqu’un qui est bipolaire dans une position très, très dominante et montrer que ces choses sont possibles pour les gens. Ce fut le moment le plus fier pour moi en tant qu’acteur, de pouvoir jouer quelqu’un qui souffre de cette façon, occupant un poste de si haut niveau ».