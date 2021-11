Grey’s Anatomy : Ellen Pompeo revendique une perte de mémoire sur le tournage

Ce qu’il a généré L’anatomie de Grey n’est pas du tout habituel : de 2005 à ce jour, la série a publié 18 saisons avec la même actrice que le protagoniste. Mais ce n’est pas tout, car année après année, la fiction rassemble des fans du monde entier qui suivent le drame médical télévisé avec beaucoup d’émotion. À tel point que malgré son grand nombre d’épisodes, beaucoup d’entre eux peuvent se souvenir parfaitement de chaque scène. Votre casting ne peut pas en dire autant.

Et est-ce qu’après tant d’années de tournage sur le plateau, la mémoire commence à n’enregistrer que certains des points forts. Mais beaucoup d’autres sont oubliés. Quelque chose comme ça s’est produit avec Ellen Pompeo, qui personnifie Gris Meredith pendant 17 ans et qu’il a réussi à gagner l’affection des fans de la série qui suivent son travail avec beaucoup d’admiration. Cependant, elle-même il prétend ne pas se souvenir de tout ce qu’il a vécu avec ce projet.

L’actrice principale l’a remarqué au moment où elle a proposé une idée au scénariste de L’anatomie de Grey. Il s’est avéré que la scène consistait en son personnage je vais marcher à travers la forêt avec un autre rôle dans la série. Et bien que l’offre ait été très bien accueillie par la production, la vérité est que plus tard, ils ont remarqué que c’était déjà quelque chose de vu dans la série : dans l’une des premières saisons, une scène similaire a été présentée à côté de Derek Berger, le rôle joué par Patrick Dempsey.

Le même jour, Pompeo a trouvé sur son téléphone une photo du même épisode et n’a pas pu s’empêcher de rire de son glissade. Dans une interview, l’actrice a déclaré : « Comment est-il possible que maintenant, 16 ou 17 ans plus tard, je présente des idées de scènes que j’ai déjà tournées et dont je n’ai aucun souvenir ?”. Avec beaucoup d’humour, il a conclu : «Je me suis dit : ‘Est-ce un souvenir que je ne savais pas avoir ? Suis-je en train de répéter des idées ?‘ ».

Quiconque travaille au même endroit depuis tant d’années peut commencer à oublier une partie de son quotidien. Et une actrice de renom telle qu’Ellen Pompeo ne fait pas exception : depuis 18 saisons, elle vit pleinement toutes les scènes de son personnage adoré, Meredith Gray, et ne cesse de contribuer au show en collaborant avec les scénaristes eux-mêmes.

