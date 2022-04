Grey’s Anatomy : Ellen Pompeo prend la défense de Katherine Heigl

abc

La star du drame médical ABC a parlé de son podcast Tell Me With Ellen Pompeo. C’était la relation entre l’actrice d’Izzie Stevens et Shonda Rhimes.

©ABCEllen Pompeo et Katherine Heigl dans Grey’s Anatomy.

17 ans se sont écoulés depuis abc diffusé le premier épisode de L’anatomie de Grey. Depuis, le drame médical de Shonda Rhimes a réussi à rester actuel: cela fait déjà 18 saisons et le titre de la série apparaît toujours parmi les tendances, tout comme celui de son protagoniste Ellen Pompeo. Cette fois, l’actrice a de nouveau fait les manchettes après avoir défendu son collègue, Catherine Heiglqui a eu un conflit avec l’équipe créative du réseau de télévision.

Tout comme Pompeo est devenu une star en donnant vie Gris Meredithau début Heigl a également attiré l’attention dans le rôle de izzy stevens, un autre médecin du Seattle Grace Hospital. Mais les conflits qui ont lieu lorsque les caméras sont éteintes influencent directement sa continuité dans la fiction : en 2008, l’actrice évoque les conditions de travail dans la série, semblant tellement épuisée qu’elle est même, à un certain moment, écartée du grand projets industriels.

La relation complexe entre la production et Katherine Heigl a affecté l’intrigue : dans la saison 5, Izzie a joué un rôle dramatique très pertinent lorsqu’elle a lutté contre le cancer et a même subi un traitement pour une tumeur au cerveau. Mais après le retour du personnage à l’hôpital, il a finalement été licencié pour avoir donné à un patient la mauvaise dose, abandonner comme ça L’anatomie de Grey à partir de la sixième tranche.

Elle a assuré que les horaires de travail étaient prolongés de plus de 17 heures et que ce n’était pas sain pour les comédiens. Suite à la décision prise par l’équipe de Shonda Rhimes concernant Katherine Heigl, la star du drame médical en a parlé sur son podcast, Dis-moi avec Ellen Pompeo. « Je me souviens qu’elle a dit quelque chose dans un talk-show sur les heures folles que nous avons travaillées. j’avais 100% raison», a-t-il déclaré en référence à son entretien avec le présentateur David Letterman.

Pompeo a soutenu dans sa propre émission : «Si elle avait dit ça aujourd’hui, elle serait une héroïne complète.. Mais elle était en avance sur son temps. Il a fait une déclaration sur nos emplois du temps fous, et bien sûr, nous sommes tous allés battre une femme et la traiter d’ingrate. La vérité est qu’elle était 100% honnête et ce qu’elle a dit était absolument correct. Bien qu’ils l’aient traitée de folle pour l’avoir dit, elle disait la vérité”.

