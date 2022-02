Grey’s Anatomy : Ellen Pompeo dit qu’elle n’a pas vu la plupart des épisodes

abc

L’actrice qui joue Meredith Gray a révélé la raison sur son podcast. Apprenez tout sur sa participation au drame médical de Shonda Rhimes !

© GettyEllen Pompeo joue dans Grey’s Anatomy depuis 2005.

Peu de séries ont atteint le succès de L’anatomie de Grey. C’est qu’au-delà de l’intrigue, du casting ou de ses rebondissements, la vérité est qu’elle a marqué un avant et un après dans la fiction médicale grâce à sa validité pendant 18 saisons. Mais apparemment, tout le monde ne suit pas de près l’intrigue qui a commencé en 2005. L’une de ces personnes n’est autre que son protagoniste. Ellen Pompeoqui a admis que il n’a pas vu une bonne partie des épisodes.

Le drame médical créé par Shonda Rhimes est venu à ABC en 2005 et, bien que depuis lors, quelques visages du casting aient changé et que les personnages aient pris des directions très différentes, la vérité est qu’il a toujours réussi à maintenir l’intérêt actuel des téléspectateurs et des critiques qui l’a rempli de nominations. C’est que l’histoire originale qui se déroule à l’hôpital Grey Sloan Memorial et qui suit la Dr Meredith Gray.

Alors qu’elle diffuse sa 18e saison, qui signifiait le retour d’acteurs historiques au casting, il a déjà été confirmé qu’il y aura bientôt un nouvel opus. Entre tant d’épisodes, il est très facile pour les fans de commencer à oublier certaines scènes. Mais ce que peu savent, c’est que l’actrice principale est loin d’avoir vu le 392 chapitres dans lequel son personnage est apparu à l’écran.

C’était sur son podcast Dis-moi avec Ellen Pompeo où il s’est entretenu avec Martha Stewart et a expliqué la raison pour laquelle cela n’a pas suscité suffisamment d’intérêt pour lui. « Je n’en ai pas vraiment vu la plupart, je n’en ai vu que quelques-uns”, L’actrice de 52 ans a commencé par dire qu’elle avait passé une grande partie de sa vie à gérer les émotions de Meredith. « Les quelques fois où j’ai réalisé, j’y suis retourné et j’ai regardé quelques anciens épisodes.« , il ajouta.

De cette façon, il a finalement communiqué à ses fans qu’il s’agissait davantage d’une stratégie. « Mon intention est toujours de maintenir l’esprit des premiers jours. C’est vraiment le travail acharné, essayer de garder ce genre d’ADN avec lequel nous avons commencé. C’est difficile, mais cela nous donne un objectif à atteindre au moins», a-t-il conclu en précisant que son intérêt pour la série ABC reste intact.

