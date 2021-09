Grey’s Anatomy, de nouveaux personnages pour la saison 18

Il en reste très peu avant la première de la saison 18 de »



L’anatomie de Grey



”(“



L’anatomie de Grey



”En espagnol) et nous vous disons ici qui sont les personnages qui reviennent dans le drame médical après plusieurs épisodes. Nous vous présentons également le nouvel acteur qui rejoindra le casting et qui aura un rôle récurrent dans l’histoire.



PLUS D’INFORMATIONS:

Pourquoi Ellis Gray revient-il dans la saison 18 de « Grey’s Anatomy » ?



La fiction créée par



Shonda rime



Il est considéré comme l’une des meilleures productions américaines de tous les temps. Depuis sa première en 2005, la série a accumulé des dizaines de récompenses qui confirment le génie de son histoire et l’incroyable travail de ses acteurs.

La



dernier versement de »



L’anatomie de Grey



»



C’était vraiment émouvant pour les fans du drame médical car



Meredith



(Ellen Pompeo) était dans le coma en raison d’une infection par COVID-19, un fait qui a permis le retour de personnages tels que



Derek Berger



(Patrick Dempsey),



George



(TR Chevalier),



DeLuca



(Giacomo Gianniotti) et



Lexie



(Chyler Leigh).

PLUS D’INFORMATIONS:

Ellen Pompeo, proche de la retraite si « Grey’s Anatomy » touche à sa fin



Cependant, le nouvel opus qui est sur le point de sortir suscite plus d’attentes, puisque la participation de



Kate Walsh



,



Kate Burton



et



Abigail Spencer



dans le drame médical. Ici tous les détails.

LES PERSONNAGES RETOURNANT À LA SAISON 18 DE « GRAY’S ANATOMY »









ADDISON MONTGOMERY







La confirmation du retour de Kate Walsh dans « Grey’s Anatomy » a été annoncée via une vidéo publiée sur le compte Instagram officiel de la série.



« Eh bien, eh bien, eh bien, regardez qui est ici. C’est vrai, mes amours.







Le Dr Addison Montgomery est de retour au Grey Sloan Memorial Hospital







et je suis tellement excité d’être à nouveau à la maison pour retrouver Shonda, Ellen et le reste de l’incroyable casting. »



, entend-on dire l’actrice.

Ellen Pompeo



, protagoniste de la série et qui était initialement le rival d’Addison, a répondu à la vidéo amusante :



« Il faut leur donner ce qu’ils veulent… une télévision dramatique de qualité »



. L’actrice n’a pas tardé à répondre et a écrit :



« Je suis tellement prêt »



. Selon IMDB, le personnage de Walsh participera à 3 chapitres de la nouvelle saison qui est sur le point d’être diffusée.





DR. MÉGA CHASSE







Abigail Spencer



, qui joue le



Dr Megan Hunt



réapparaîtra dans le



saison 18 de « Grey’s Anatomy »



. Ce personnage était considéré comme mort et avait déjà été joué par Briget Rega, qui n’apparaissait que dans les visions d’Owen.

Abigail Spencer revient dans « Grey’s Anatomy » (Photo: AFP)





GRIS ELLIS







Tout au long des premiers versements de



« L’anatomie de Grey »



, Ellis s’est avéré être un personnage fondamental dans la vie de



Meredith



. Bien qu’il soit mort dans la troisième saison de la série, il a fait plusieurs apparitions dans la fiction à travers des flashbacks ou des rêves.

Selon des sources officielles, l’actrice



Kate Burton



Il apparaîtra dans plusieurs épisodes de ce nouvel opus, ce qui pourrait signifier que quelque chose d’important va se passer dans la vie du protagoniste.

Kate Burton reviendra jouer Ellis Gray dans la saison 18 de « Grey’s Anatomy » (Photo: ABC)

DR. ALAN HAMILTON, LE NOUVEAU PERSONNAGE DE LA SAISON 18 DE « GRAY’S ANATOMY »





« Grey’s Anatomy » ne présentera pas seulement de nouveaux épisodes, mais aura un nouveau personnage : le docteur



Alain Hamilton



, joué par l’acteur



Peter Gallagher.



Bien qu’il n’y ait pas plus d’informations sur ce personnage, on sait qu’il sera l’un des plus récurrents de la



prochains chapitres



, notamment en raison des liens qu’il entretenait avec le



Dr Ellis Gray



. Tant de gens espèrent qu’il y aura plusieurs flashbacks

Le Dr Alan Hamilton sera interprété par l’acteur Peter Gallagher (Photo : Corman & Ord)

DATE ET HEURE DE LA PREMIÈRE DE LA SAISON 18 DE « GRAY’S ANATOMY »





La



saison 18 de « Grey’s Anatomy »



Il sera présenté en première ce jeudi 30 septembre 2021 et peut être vu à 21h00 dans l’est des États-Unis via le signal ABC.