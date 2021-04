« Grey’s Anatomy »: COVID-19, la mort de Derek et tous les problèmes rencontrés par Meredith

Après 17 saisons, les fans de « L’anatomie de Grey«Ils sont déjà habitués aux tragédies que les personnages du drame médical d’ABC doivent surmonter. Mais sans aucun doute, l’une de celles qui a le plus souffert est la protagoniste elle-même, Meredith (Ellen Pompeo), qui fait maintenant face au COVID-19.

PLUS D’INFORMATIONS: Les 20 morts les plus tristes sur « Grey’s Anatomy »

Bien que le coup le plus dur pour Mer ait été la mort de son mari Derek Shepherd (Patrick Dempsey), ce n’est pas la seule chose à laquelle elle a dû faire face tout au long de la longue série. C’est pourquoi Screen Rant a partagé une liste des plus grands obstacles auxquels le personnage de Pompeo a été confronté.

10. NE PAS AVOIR DE SOUTIEN FAMILIAL

Meredith a toujours été offensée par l’insouciance et le désintérêt de sa mère, Ellis Gray, qui était plus concentrée sur l’avancement de sa carrière que sur lui donner l’amour et l’attention dont sa fille avait besoin. Sa relation avec son père, Thatcher, n’était pas bonne non plus.

Meredith a été témoin de la tentative de suicide de sa mère lorsqu’elle était petite (Photo: ABC)

9. LA MORT DE L’AMOUR DE SA VIE

Elle et Derek ont ​​fondé une famille et aiment les fans de « L’anatomie de GreyIls espéraient passer le reste de leurs jours ensemble, mais un accident de voiture les sépara. Bien qu’elle soit médecin, Meredith n’a pas pu sauver l’amour de sa vie et le père de ses filles.

Meredith a perdu l’amour de sa vie dans la saison 11 de « Grey’s Anatomy » (Photo: ABC)

8. LA PERTE DE SA SOEUR

En raison d’un accident d’avion au cours de la huitième saison au cours duquel Mer, Cristina, Mark et Arizona ont également été blessés, Lexie est décédée après avoir été écrasée par l’avion. Alors qu’elle pleurait la mort de sa sœur, Meredith se demanda si elle et ses collègues médecins sortiraient vivants de la situation.

Lexie Gray est décédée d’une manière terrible sur « Grey’s Anatomy » (Photo: ABC)

7. LE DÉMÉNAGEMENT DE VOS MEILLEURS AMIS

Bien que cela profite à la carrière de Cristina, il était très difficile pour Meredith de dire au revoir à sa meilleure amie. Elle était son soutien et l’aidait à surmonter ses problèmes, sans elle, Mer s’est rapprochée d’Alex, mais ensuite il a bougé aussi.

Cristina et Meredith étaient les meilleures amies de « Grey’s Anatomy » (Photo: ABC)

6. PERD PRESQUE ZOLA APRÈS L’ESSAI CLINIQUE

Juste au moment où Derek et Meredith ont obtenu la garde temporaire de Zola, le chirurgien est intervenu dans le procès Alzheimer de l’hôpital pour s’assurer qu’Adele n’obtient pas le placebo. Cela les a bien sûr amenés à lui prendre la fille, bien que plus tard, ils aient réussi à la récupérer.

Meredith et Derek ont ​​presque perdu Zola (Photo: Grey’s Anatomy / ABC)

5. DEREK VOULAIT QUE SA CARRIÈRE VENUE EN PREMIER

Même si elle aimait Derek, Mer voulait que sa carrière passe en premier, surtout quand elle a commencé à travailler pour le président et que sa routine est devenue plus mouvementée et exigeante, mais Derek ne semblait pas s’en rendre compte.

Meredith devait d’abord penser à sa carrière (Photo: ABC)

4. VOS CRAINTES DE VOS NOUVEAUX PARTENAIRES

Après la mort de Derek, elle a fait face à l’obstacle de l’insécurité au sujet de ses nouvelles relations. Elle a essayé de sortir avec le Dr William Thorpe, mais cela n’a pas fonctionné, comme cela a été le cas avec Nathan Riggs, et finalement, cela n’a pas fonctionné avec DeLuca.

Sa dernière histoire d’amour était avec Andrew DeLuca (Photo: ABC)

3. L’HÔPITAL PRESQUE VENDU

Après la mort de Lexie et Mark, les médecins ont découvert que Pegasus Horizons aurait pu acheter l’hôpital et que les employés existants avaient failli perdre leur emploi. Grâce au travail d’équipe et à un don incroyable d’un million de dollars de la Fondation Harper Avery, ils ont acheté le centre de santé et l’ont rebaptisé Grey Sloan Memorial Hospital.

Les médecins ont réussi à garder l’hôpital (Photo: ABC)

2. PERDEZ PRESQUE VOTRE LICENCE MÉDICALE

Dans la saison 15, une fois de plus, Mer est intervenue pour qu’une fille qui n’avait pas d’assurance maladie reçoive le traitement contre le cancer dont elle avait besoin. Ses intentions étaient bonnes, mais il a commis une fraude à l’assurance et a failli perdre sa licence médicale à cause de cela. Plus tard, elle a été forcée d’effectuer des travaux d’intérêt général.

Meredith au procès pour fraude à l’assurance (Photo: ABC)

1. CONTRAT COVID-19

Dans la saison 17 de « L’anatomie de Grey«Meredith a attrapé un coronavirus, et ils ont même dû la mettre sous respirateur. Alors que sa situation était critique, elle a passé du temps sur sa plage idyllique à voir et à parler à ses morts, y compris Derek, Lexie, Mark, George et DeLuca. Pour le moment, il semble sorti du bois.