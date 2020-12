Grey’s Anatomy: comment Sara Ramirez se sent à propos de la rupture de Callie et de l’Arizona

L’anatomie de Grey a développé de nombreuses relations amoureuses entre les chirurgiens du Grey Sloan Memorial Hospital. L’un des couples les plus discutés de l’émission de longue date était le Dr Callie Torres (Sara Ramirez) et le Dr Arizona Robbins (Jessica Capshaw). Ramirez a finalement quitté Grey’s en mai 2016, et Grey’s a publié le dernier épisode de Capshaw en mai 2018.

Sara Ramirez a pensé aux fans de Grey's Anatomy lorsqu'elle a appris que Callie et Arizona divorçaient

L’histoire d’amour entre Callie et Arizona a commencé dans la saison 5 de Grey’s. À l’époque, Callie a divorcé de son mari, George O’Malley (TR Knight), après l’avoir trompée avec Izzie Stevens (Katherine Heigl). Après avoir partagé un baiser dans un bar, leur romance a commencé à fleurir. Le couple a rapidement fait face à plusieurs hauts et bas dans leur relation. Certaines des difficultés incluaient l’Arizona quittant Callie pour l’Afrique dans la saison 6. Ils ont également traité Callie tombant enceinte de manière inattendue par Mark Sloan (Eric Dane) dans la saison 7.

À la saison 8, Grey’s les fans espéraient que Callie et Arizona étaient heureux pour de bon. Cependant, leur relation a souffert lorsque l’Arizona a perdu une de ses jambes lors d’un accident d’avion. Dans la saison 9, Arizona a trompé Callie et le couple s’est séparé. Bien qu’ils aient tenté de se remettre ensemble, un exercice de thérapie qu’ils envisageaient de se séparer pour de bon dans la saison 11. Dans l’épisode, le thérapeute de Callie et Arizona leur a demandé de passer 30 jours séparés pour travailler sur eux-mêmes. À la fin des 30 jours, Callie a décidé de mettre fin au mariage.

Ramirez a déclaré au Hollywood Reporter qu’elle savait que l’épisode serait difficile pour Grey’s fans qui ont adoré le mariage de Callie et Arizona.

« Je me demandais comment les fans allaient le recevoir, mais j’ai dû abandonner cette inquiétude », a déclaré Ramirez. «Ayant joué la relation pendant tant d’années, je savais que c’était vraiment un gros problème, et le défi de la charge de travail émotionnelle de cet épisode m’a terrifié.

Sara Ramirez a déclaré que Callie était devenue « plus connectée à qui elle était » après avoir quitté l’Arizona sur « Grey’s Anatomy »

Capshaw et Ramirez ont admis qu’ils savaient que la scission entre Callie et Arizona était imminente. Avant la rupture, Callie s’est occupée de l’Arizona alors qu’elle se remettait de l’accident d’avion. Ramirez a déclaré que Callie s’était priorisée lors de la séparation. Dans l’épisode, Callie était à profusion contre la séparation du couple.

«Elle est [Callie] à peu près résistante tout le temps, tout en ayant un aperçu de sa vie professionnelle au travail sans le drame d’essayer de réparer sa relation », a déclaré Ramirez. «Au fur et à mesure que les séances de thérapie avancent, Callie commence à voir que sa vie en dehors de la relation est si pleine et que le drame essaie de réparer ce qui ne va pas dans cette relation. À son insu, Callie finit par se rendre compte que lorsqu’elle n’essaye pas de réparer cette relation, elle se trouve plus connectée à qui elle est.

Ramirez a également noté que la séparation avait amené Callie à «se retrouver» après avoir fait sa vie en Arizona pendant plusieurs années.