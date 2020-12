Grey’s Anatomy: Comment la série a «dirigé» le crash d’avion de l’Arizona 3 saisons plus tôt

Dans la huitième saison de « L’anatomie de GreyArizona Robbins (Jessica Capshaw) et d’autres médecins ont été impliqués dans un accident d’avion qui en a tué certains et lui a fait perdre une jambe. Mais apparemment, la série ABC de longue date et à succès a anticipé cet événement trois fois plus tôt.

La fiction créée par Shonda Rhimes se caractérise par les multiples drames de ses protagonistes et des accidents tragiques, mais sans aucun doute l’un des plus mémorables est l’accident d’avion avec lequel la huitième tranche s’est terminée.

Dans ‘Migration’ (8×23), Meredith, Derek Shepherd (Patrick Dempsey), Cristina Yang (Sandra Oh), Mark Sloan (Eric Dane), Lexie Gray (Chyler Leigh) et Alex Karev (Justin Chambers) ont dû se déplacer pour aider dans un Chirurgie siamoise dans un hôpital de Boise. Cependant, en raison d’un changement de dernière minute, Alex est resté et l’Arizona a pris la place.

À la fin de cet épisode de « L’anatomie de Grey», L’avion s’est écrasé dans la forêt et le sort de l’équipage a été révélé dans le chapitre suivant: Lexie a été écrasée à mort par un morceau de l’avion, la jambe de l’Arizona a été prise dans un morceau de métal, la même chose est arrivée à Derek et Cristina, Mark et Meredith n’avaient aucune blessure critique visible.

L’Arizona a perdu une jambe dans un accident (Photo: ABC)

« GREY’S ANATOMY » A ANTICIPÉ L’ACCIDENT D’AÉRONEF AU COURS DE LA SAISON 5

Dans ‘Sympathy for the Devil’ (5×12), l’Arizona s’occupait d’un patient qui avait besoin d’un nouveau foie et d’un nouvel intestin, elle a donc pris l’avion avec Alex pour prélever des organes d’un autre hôpital. Dans l’avion, Arizona a avoué à Alex qu’elle détestait voler car «elle se sentait toujours beaucoup plus proche du vol de la mort que dans la salle d’opération».

Les craintes de l’Arizona se sont réalisées trois saisons plus tard, mais ce n’est pas la seule chose curieuse à propos de la scène, car le dialogue se déroule précisément avec Alex, qui était censé voyager à la place du Dr Robbins.

Enfin, lors de la première de la neuvième saison de “L’anatomie de GreyLes blessures de Mark se sont révélées beaucoup plus graves qu’on ne le pensait initialement, tandis que la jambe de l’Arizona a été amputée.

Screen Rant note qu’on ne sait pas si ce lien entre la ligne Arizona dans la cinquième tranche et l’accident d’avion de la huitième saison était intentionnel ou non, mais il est indéniable que c’est un détail curieux.