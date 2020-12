Grey’s Anatomy: Chandra Wilson révèle que le spectacle ne se terminera pas avec la saison 17

L’anatomie de Grey est si populaire qu’il est devenu un incontournable dans le cœur de certains fans. Pendant dix-sept saisons, les gens reviennent au spectacle semaine après semaine pour avoir le cœur brisé par tout ce que la créatrice de la folie Shonda Rhimes prépare. Mais comme pour toutes les bonnes choses, Grey’s doit prendre fin à un moment donné. La vraie question est, quand?

Chandra Wilson et Kelly McCreary | Jessica Brooks via Getty Images

Les personnages quittent ‘Grey’s Anatomy’ depuis un moment

Tout au long de la série, un certain nombre de membres éminents de la distribution sont partis. Maintenant, il ne reste que trois personnages depuis le début de la série, Meredith Gray, Richard Weber et Miranda Bailey. Alors que les acteurs derrière les autres personnages originaux sont partis, beaucoup de gens se sont demandé combien de temps la série pouvait continuer avec si peu de personnes qui l’avaient commencée.

Lorsque Justin Chambers, qui jouait le meilleur ami de Meredith, Alex Karev, est parti, cela semblait être la fin de la série. Mais pourtant, tous les personnages, y compris l’épouse de Karev, Jo Wilson, semblent avoir quitté sa sortie.

Dans le passé, Rhimes a déclaré que la série ne se terminerait que lorsque Ellen Pompeo, qui joue Meredith, serait prête à partir.

«Ellen et moi avons un pacte que je vais faire la série tant qu’elle va faire la série», a déclaré Rhimes à E! News en 2017. «Donc, le spectacle existera tant que nous le voudrons tous les deux. Si elle veut s’arrêter, on s’arrête. Donc, je ne sais pas si nous en verrons 600, mais je veux que ça reste frais. Tant qu’il y a de nouvelles histoires à raconter et tant que nous sommes tous les deux enthousiasmés par les histoires racontées, nous y sommes. Nous verrons donc où cela nous mène.

‘Grey’s Anatomy’ ne se termine pas encore

Au fil des ans, il y a eu quelques fins proposées pour Grey’s mais aucun d’entre eux n’a abouti.

«Je sais que d’un point de vue créatif, il y a eu de nombreuses conversations sur le thème« Voici comment la saison se terminerait », puis elles se terminent toutes [not happening] pour une myriade de raisons », a récemment déclaré Chandra Wilson (Miranda Bailey) à Entertainment Tonight. «Parce que le réseau n’est pas prêt, le studio n’est pas prêt, la base de fans n’est pas prête, les chiffres sont trop bons, toutes ces choses. Collectivement, ils ont décidé que nous n’allions pas y mettre un terme. Nous allons juste attendre et voir.

Une grande partie de cette saison s’est concentrée sur la pandémie de coronavirus (COVID-19), qui n’est pas exactement une fin parfaite dans l’esprit de Wilson.

CONNEXES: « Grey’s Anatomy »: une maladie pourrait-elle ramener Teddy et Owen ensemble cette saison?

«Surtout à la lumière de ce qui se passe en ce moment, c’est comme, voulons-nous que la dernière saison soit consacrée au COVID? Ou voulons-nous que nous puissions y mettre de jolis rubans avec des arcs-en-ciel, des ballons et des choses? » elle a continué. «Je sais que du côté créatif, la conversation a lieu, mais de notre côté, du côté des acteurs, nous sommes comme, écoutez, tout ce que vous voulez que nous fassions. Quelle que soit la vie que vous voyez pour ces personnages, en tant qu’acteurs, nous sommes prêts à donner vie à cela. Donc, de plus grandes puissances ont ces conversations que nous.

Mais Wilson a admis que si c’était la dernière saison, les fans le sauraient probablement.

«Je penserais que si c’était la dernière saison de ‘Grey’s’, ce serait une question de ‘syntoniser pour la dernière saison de’ Grey’s Anatomy ‘», a-t-elle déclaré.