«  Grey’s Anatomy  »: Chandra Wilson dit que le destin de Meredith Grey est toujours «  en l’air  »

Comme L’anatomie de Grey La saison 17 se poursuit, les fans sont de plus en plus inquiets pour l’avenir de Meredith Grey (Ellen Pompeo). Le personnage a vécu un certain nombre d’expériences de mort imminente. Mais maintenant, les téléspectateurs se demandent si la saison en cours sera la dernière. Alors, à quoi tout le monde peut-il s’attendre pour aller de l’avant? Selon Chandra Wilson (qui joue Miranda Bailey), le destin de Meredith sur L’anatomie de Grey n’a pas encore été décidé.

Qu’est-il arrivé à Meredith Grey dans la saison 17 de Grey’s Anatomy?

Ellen Pompeo dans le rôle de Meredith Gray dans «Grey’s Anatomy» | abc

Ce n’est pas une surprise L’anatomie de Grey La saison 17 a décidé de couvrir la pandémie de coronavirus (COVID-19). En juillet 2020, la showrunner Krista Vernoff a déclaré à Entertainment Weekly que le drame médical d’ABC avait la «responsabilité» de raconter les histoires des travailleurs de la santé. Ensuite, à la première, les téléspectateurs ont regardé les médecins du Grey Sloan Memorial s’attaquer à la pandémie.

Pendant ce temps, Meredith a été testée positive pour COVID-19. Cela dit, la série Shondaland a réussi à créer un équilibre dans leur narration. À ce stade de la saison, Meredith se bat pour sa vie. Mais elle a également été transportée dans un rêve de plage, où elle a déjà retrouvé des personnages bien-aimés comme Derek Shepherd (Patrick Dempsey) et George O’Malley (TR Knight).

Dans une interview avec The Hollywood Reporter, Vernoff a expliqué la décision de donner à Meredith COVID-19 en L’anatomie de Grey Saison 17.

«La semaine dernière, nous avons ressenti la douleur de Meredith Grey en tant que médecin traitant une poussée précoce de patients COVID. Cette semaine, nous commençons à expérimenter ce que c’est pour elle d’être elle-même une patiente COVID », a déclaré Vernoff après l’épisode du 19 novembre. «À ce jour, plus de 1 700 travailleurs de la santé aux États-Unis sont morts du COVID. Des milliers d’autres ont été infectés. Les agents de santé sont aux premières lignes de cette crise, vivant une guerre pour laquelle ils n’ont pas été formés. »

Elle a poursuivi: «Nous avons vu une opportunité de dramatiser et d’éclairer leur sort à travers le personnage incroyablement bien aimé et bien connu de Meredith Gray. Les médecins et les infirmières se battent pour nous et tombent amoureux de nous. Le moins que nous puissions faire est de porter un masque, de prendre des distances sociales et de rester à la maison autant que possible. Meredith a un vrai combat devant elle. Et… elle a cette plage. L’obscurité et la lumière. C’est une saison puissante. »

Chandra Wilson tease l’avenir de Meredith Grey dans Grey’s Anatomy

Pour l’instant, L’anatomie de Grey les fans attendent patiemment l’émission médicale pour révéler le sort de Meredith. Compte tenu des circonstances, il y a de réelles chances que le personnage meure. Mais, bien sûr, la plupart des téléspectateurs espèrent qu’elle réussira. Même ainsi, Wilson a récemment laissé entendre que L’anatomie de Grey L’équipe de la saison 17 ne sait pas comment l’arc actuel de Meredith se terminera.

«Je ne suis pas évasif», a déclaré Wilson à Variety, interrogé sur l’avenir de Meredith. «Ce n’est qu’à cause de la fluidité de la saison, je pense que nous pensions que nous allions quelque part. Mais maintenant, nous allons dans un endroit différent, et je ne sais pas où se trouve cet endroit. Celui-là est en l’air parce que je ne sais pas honnêtement – et même si je le savais, je ne vous le dirais pas.

L’acteur a également révélé des scénarios pour L’anatomie de Grey La saison 17 dépend de ce qui se passe avec la pandémie. Il est donc possible que personne ne connaisse le véritable destin de Meredith pendant un certain temps.

« Notre arc a dû rester très fluide cette saison, même si nous sommes autorisés à travailler à un certain moment, en fonction de la façon dont nos numéros nationaux font », a déclaré Wilson. «La pertinence grandit épisode par épisode. Et je pense que cela constitue un voyage intéressant pour nos écrivains en ce moment pour savoir où va l’arc parce que je pense que c’est à peu près aussi fluide que le temps le sont actuellement.

Comme on dit, personne ne sait où ils pourraient finir. Mais peu importe ce qui arrive à Meredith L’anatomie de Grey Saison 17, nous faire sachez que les écrivains livreront quelque chose d’extraordinaire. Alors restez à l’écoute.

