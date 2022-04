Grey’s Anatomy : ce sont les morts les plus scandaleuses de la série Shonda Rhimes

in

abc

La série avec Ellen Pompeo a tiré des personnages emblématiques du drame médical. Consultez la liste avec Derek Shepherd et plus encore!

©ABCEllen Pompeo et Patrick Dempsey, stars de Grey’s Anatomy.

En 2005, L’anatomie de Grey atteint l’écran abc devenir le drame médical par excellence. Créé par Shonda Rhimesporter 18 saisons série qui mettait en vedette toutes sortes de personnages. Et beaucoup d’entre eux ont fait des adieux émouvants lorsqu’ils sont décédés de façon inattendue. Ici, nous vous disons ce qu’ils sont les morts inoubliables de fiction mettant en vedette Ellen Pompeo.

+ Les morts les plus scandaleuses de Grey’s Anatomy

5.Andrew DeLuca

Une fois de plus ABC fiction a surpris en virant dans la saison 17 un personnage qui a marqué la vie de Meredith Grey. Il s’agit de Docteur Andrew DeLucajoué par Giacomo Gianniotti et a rempli le rôle du deuxième partenaire du protagoniste depuis le départ de Derek. Bien que son départ ait été évident et n’ait pas suscité suffisamment d’émotion, il a eu un impact sur la façon dont ils lui ont dit au revoir : c’était poignardé lors d’une enquête sur une affaire de traite des êtres humains.

4. Marc Sloan

eric danoischiffre actuel de euphorieétait chargé de personnifier Marc Sloane, qui travaillait au Seattle Grace Mercy West Hospital en tant que chef de la chirurgie plastique. Sa mort a été inoubliable pour les fans de la série : c’était dans un Crash d’avion qui a laissé un groupe de médecins bloqués dans les bois. Bien qu’il ait réussi à survivre dans un premier temps, il a ensuite été transféré à l’hôpital, où il a passé plusieurs jours dans le coma. Finalement, ils ont décidé d’éteindre les machines qui le maintenaient en vie.

3. George O’Malley

En repensant aux jeux les plus douloureux de L’anatomie de Greyil est impossible de ne pas mentionner George O’Malley. C’est que ce personnage, entre les mains de Chevalier TR, s’est imposé comme l’un des plus aimés des fidèles de la série. Et sa mort dans la saison 6 était tout aussi honnête que sa vie : il a sauté devant un bus pour sauver une femme. Ses blessures ont conduit à une intervention chirurgicale d’urgence, à quel point il était en état de mort cérébrale.

2. Lexie Grey

La mort de Mark Sloan n’a pas seulement signifié une perte majeure pour l’intrigue. C’est qu’il impliquait également la mort de Lexie Grey, la sœur du protagoniste. Chyler Leigh s’est mise dans la peau de ce médecin également impliqué dans l’accident d’avion de la saison 8. Après s’être retrouvée coincée dans les décombres, elle a pris la main de Mark -son compagnon de l’époque- et est décédée, laissant un vide important. pour les fans de drame médical.

1. Derek Berger

Le jeu le plus déchirant pour les téléspectateurs de L’anatomie de Greysans aucun doute, a été le Derek Shephred. le caractère de patrick dempsey Il s’est présenté comme un neurochirurgien qui épouse Meredith Grey. Dans la saison 11, le médecin subit un accident de voiture suivi de complications de santé. Après avoir déclaré sa mort cérébrale, le protagoniste a décidé de le retirer du respirateur artificiel afin qu’il puisse reposer en paix.

