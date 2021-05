« Grey’s Anatomy »: ce que Jesse Williams se souvient avec plus de nostalgie du drame médical après avoir participé à 12 saisons

Comme rappelé, Jesse Williams a rejoint la longue série « L’anatomie de Grey»En 2009 comme le Dr Jackson Avery. À l’origine un résident de Mercy West, son personnage a été présenté dans le cadre de l’histoire de la fusion dans la saison 6. Williams a récidivé tout au long de cette saison avant de devenir finalement une série régulière l’année suivante.

Dans les saisons ultérieures, « L’anatomie de Grey»A exploré la relation de Jackson avec sa mère, Dre Catherine Avery, et le travail qu’ils ont fait sur sa fondation. Jackson il a également eu plusieurs partenaires romantiques notables au cours de la dernière décennie. Sa relation avec le Dr April Kepner est resté un favori des fans jusqu’au départ de l’actrice Sarah Drew au 2018.

Dans le épisode 14 de la saison 17, A dessiné Il est revenu à la série dans un rôle principal invité. Pendant l’heure, Jackson a visité avril pour révéler qu’il voulait déménager Boston pour diriger la fondation. Il a demandé avril et sa fille Harriet pour l’accompagner. Bien qu’initialement hésité, avril accepté à la fin de l’épisode.

Elle a également révélé qu’elle et son mari Matthew s’étaient séparés, provoquant apparemment des retrouvailles pour avril Oui Jackson à l’avenir, comme certains téléspectateurs de « L’anatomie de Grey». Maintenant, l’acteur a partagé l’un de ses meilleurs souvenirs au cours de sa 12 ans agissant sur le spectacle.

LA MÉMOIRE LA PLUS NOSTALGIQUE DE JESSE WILLIAMS DANS «GREY’S ANATOMY»

Comme déjà mentionné ci-dessus, la sortie de Jackson a été révélé pendant la saison 17, épisode 14, « Rechercher un enfant», Et le dernier épisode de Williams a été émis le Jeudi 20 mai. Après avoir lutté avec sa propre identité et son but au milieu de la COVID-19[feminine, Jackson a finalement décidé de passer à Boston et reprendre la fondation de sa famille afin de créer un «véritable équité raciale en médecine».

Williams parlé précédemment avec Sur le tapis rouge à propos du voyage de Jackson dans la saison 17 et a révélé son souvenir préféré après avoir rejoint l’émission dans sa sixième saison. L’acteur a fait référence à dernier épisode en deux parties de la saison 6, lorsqu’un mari mécontent a pris l’hôpital en otage lors d’une fusillade.

« Mon personnage, entre autres, doit réfléchir vite et trouver un moyen d’atténuer les dégâts qu’il fait« , Il a dit Williams. « C’était vraiment excitant et je n’avais été dans l’émission que cette année-là. Je ne connaissais pas mon avenir dans la série et j’étais complètement nouveau dans le métier».

« Faire les films Japril était aussi merveilleux« Il ajouta Williams, se référant aux épisodes qui tournent autour de la relation de Jackson Oui avril (Sarah Drew). Le premier de ces épisodes spéciaux est survenu pendant la saison 12, dans le épisode 11 qui était intitulé « unbreak My Heart».

Après avoir créé le hashtag #JaprilEndgame est devenu viral, les fans ont eu leur souhait de voir le couple se séparer. Après avoir accepté de suivre Jackson à Boston avec ta fille, Harriet, avril a révélé qu’elle et son mari, Matthieu (Justin Bruening), ils s’étaient séparés.

« Je suis impressionné par la quantité d’amour qui a été catapultée sur mon chemin« , Il a dit A dessiné dans une interview également récente avec Sur le tapis rouge. « C’est un cadeau formidable de savoir qu’un personnage et une relation que nous avons développés depuis neuf ans comptent beaucoup pour tant de gens.».

Lorsque les fans ont demandé si une éventuelle spin-off se profilait, Williams répondu pendant un jenstagram en direct: « Le voyage de Jackson est vraiment intéressant, ce que April a déjà fait [es demasiado]… tout cela est vraiment riche et il y aurait beaucoup à faire et Boston serait un endroit intéressant pour le faire« .

« Nous allons créer un GoFundMe, vous nous envoyez de l’argent et nous agirons nous-mêmes”Il a plaisanté Williams. Bien que l’acteur ait pris cela un peu à la légère, il est probable qu’à l’avenir, les fans réaliseront quelque chose comme ça si abc voyez qu’il y a beaucoup de soutien sur les médias sociaux. Seul le temps dira.