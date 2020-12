«  Grey’s Anatomy  »: Camilla Luddington dit que son moment préféré de Jo «  pourrait surprendre les gens  »

L’anatomie de Grey La star Camilla Luddington dit que ses moments préférés personnels impliquant son personnage, Jo, changent fréquemment. Cependant, il y en a un qu’elle chérit au-dessus des autres, en partie parce qu’elle a contribué à y parvenir. Découvrez le surprenant Grey’s scène Luddington a vraiment apprécié.

Camilla Luddington a rejoint « Grey’s Anatomy » dans la saison 9

Luddington a commencé à représenter Jo Wilson dans L’anatomie de Grey Saison 9. Jo rejoint le personnel du Grey Sloan Memorial en tant que stagiaire, se liant d’amitié avec Alex Karev (Justin Chambers) dès le début en raison de leurs antécédents similaires. Leur relation est devenue romantique au fil du temps, mais malgré le mariage deux fois), elle s’est terminée par un divorce.

Jo est un personnage préféré des fans, en partie à cause de tout ce qu’elle a vécu. De son ex-mari violent à l’apprentissage des circonstances entourant sa conception, Jo n’a pas eu la tâche facile. Mais elle est devenue un atout à l’hôpital, pionnière de nouvelles procédures aux côtés de son amie et mentor, Meredith Gray (Ellen Pompeo).

L’amitié de Jo avec Schmitt a évolué avec le temps

Dans la saison 14, Jo, alors résidente, travaille avec les nouveaux stagiaires. Dans ce groupe se trouve Levi Schmitt (Jake Borelli), qui apparaît comme le nerd tâtonnant stéréotypé (avec des lunettes). Cependant, Schmitt prend confiance après avoir rencontré Nico Kim (Alex Landi), qui l’aide à se réconcilier avec sa sexualité.

Au début, Jo et Schmitt ne sont pas proches. Mais une aventure d’un soir, ils ont continué à interagir. Quand Alex l’a quittée, Jo s’est sentie seule à vivre seule. Dans le même temps, Schmitt cherchait un endroit où vivre après sa séparation avec Nico. Il a emménagé avec Jo dans la saison 16, et ils sont amis depuis.

Le moment préféré de Luddington dans Grey’s Anatomy implique Schmitt

L’une des premières interactions des personnages est survenue avant qu’ils ne soient amis. «Celui-ci, je pense, pourrait surprendre les gens», a-t-elle déclaré à BuzzFeed. «Je pense qu’une de mes scènes préférées pour Jo est en fait la scène où elle se réveille après avoir couché avec [Schmitt], et elle se glisse hors du sous-sol de sa mère et marche sur ses lunettes.

«C’est cette scène vraiment courte, mais c’était quelque chose à quoi je m’étais réellement lancé [showrunner] Krista Vernoff en été », a poursuivi Luddington. «Le voir se concrétiser et avec lui – et il était tellement drôle, et tout cela était hystérique. C’est en fait mon moment préféré auquel je peux penser. »

Luddington et Borelli ont une douce amitié hors écran

La relation à l’écran entre les personnages de Luddington et Borelli saigne dans leur amitié hors écran. « J’envoie des textos à Jake tout le temps », a déclaré Luddington dans l’interview de BuzzFeed, qui a révélé les membres de la distribution dont elle est la plus proche. Et les deux tweetent souvent sur leurs interactions en regardant L’anatomie de Grey avec les fans.

«Jo et Levi, j’aime cette amitié, n’est-ce pas? un spectateur a demandé à Luddington. « Oui!!! » elle répondit. « Uggg j’aime mes scènes avec @camilluddington », a tweeté Borelli. « Toujours, » elle a cité-tweeté en réponse. Il a même fait référence à leur branchement. «Jo et Levi sont finalement revenus au lit ensemble… lol jk», a écrit Borelli à propos d’un moment strictement platonique de la saison 17.