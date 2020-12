«Grey’s Anatomy»: À quoi ressemblerait une fin «satisfaisante» de la série?

L’anatomie de Grey est l’une des séries médicales de jour les plus anciennes à la télévision aujourd’hui. La série existe depuis 17 saisons et les fans commencent à spéculer qu’elle en est à sa dernière étape.

Bien qu’il n’y ait eu aucun rapport officiel sur la finalisation de l’émission très appréciée, les fans ont fourni leurs théories sur toutes les fins possibles.

Grey’s Anatomy a eu sa part de drame

L’anatomie de Grey représente les activités habituelles du Grey Sloan Memorial Hospital. Il fournit une représentation presque exacte de ce que les médecins subissent quotidiennement. Bien que les professionnels de la santé de la vie réelle puissent s’identifier à certains des événements de l’hôpital, L’anatomie de Grey porte le drame à un tout autre niveau.

Pour augmenter les notes et l’audience de l’émission, L’anatomie de Grey les écrivains se donnent beaucoup de mal pour s’assurer que les résidents de l’hôpital Grey Sloan Memorial ont quelque chose qui les tient toujours occupés. Meredith, le principal protagoniste de la série, a vécu une vie dramatique depuis le début de la série.

D’une relation abusive avec sa mère à la perte occasionnelle d’êtres chers, Meredith ne semble pas pouvoir reprendre son souffle. Elle a récemment reçu un diagnostic du nouveau coronavirus, et les fans ne peuvent s’empêcher de se sentir désolés pour elle. En regardant de près les événements à l’hôpital Grey Sloan Memorial, il semble que le personnel soit toujours occupé à gérer une chose après l’autre chaque semaine.

Certains fans sont prêts pour la fin du spectacle

L’anatomie de Grey a récemment diffusé sa nouvelle saison. Alors que les fidèles fans de l’émission avaient hâte de tweeter sur leurs prédictions sur le déroulement de la saison, d’autres pensent qu’il est temps que l’émission se termine. De nombreux utilisateurs ont estimé que l’émission avait duré si longtemps. D’autres ont convenu que le spectacle aurait dû se terminer par la 10e saison.

D’un autre côté, certains fans ne veulent pas que l’émission se termine. De nombreux utilisateurs ont tweeté leur soutien à la poursuite de l’émission, affirmant que cela leur offrait une pause bien nécessaire par rapport aux événements qui se déroulent dans le monde (la pandémie de coronavirus).

Bien que certains fans soient prêts à dire au revoir aux résidents du Grey Sloan Memorial Hospital, les showrunners n’ont pas confirmé la fin de la série. La créatrice de l’émission, Shonda Rhimes, a déclaré que l’émission se terminerait lorsque Ellen Pompeo, qui joue Meredith, en aurait eu assez.

Rhimes a déclaré que le spectacle avait commencé avec l’actrice et se terminerait si Pompeo ne se sentait plus inspiré pour jouer le personnage. Pompeo a déclaré qu’elle ne prévoyait pas de rester dans l’émission pendant une éternité et qu’elle «plongerait» à tout moment.

Cependant, elle a récemment prolongé son contrat pour jouer Meredith pendant deux autres saisons, ce qui signifie que la série est susceptible de continuer.

Les vues ont donné leurs prédictions sur ce à quoi ressemblerait la fin satisfaisante de la série

L’anatomie de Grey existe depuis 2005 et a réussi à fidéliser son large public depuis lors. De nombreux personnages ont quitté la série après avoir été tués ou ont continué à travailler ailleurs. La série a récemment connu un nombre inhabituel de sorties, ce qui a amené les fans à croire que les scénaristes pourraient précipiter la finale de la série.

Selon un fil de discussion Reddit, les fans estiment que les écrivains pourraient ruiner la fin de l’émission en donnant une «fin bâclée». Le diagnostic COVID-19 de Meredith l’a vue passer la plupart des premiers épisodes de la nouvelle saison dans le coma, ce qui a conduit à des retrouvailles sur Internet avec Derek Shepherd (Patrick Dempsey).

Bien que les fans pensent que les showrunners pourraient avoir du mal à obtenir une fin satisfaisante, certains pensent que cette saison serait la meilleure occasion de conclure les choses. Un fan a déclaré: «si c’est la dernière saison, je pense que ce sera bien. Bien sûr, Meredith doit se remettre du COVID, puis se terminer d’une autre manière en mai prochain. S’ils le traînent encore plusieurs années, alors ce sera si mauvais. Nous n’avons pas besoin d’un troisième cycle de recyclage. »