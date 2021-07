« Grey’s Anatomy » : 9 rebondissements qui n’ont pas tant surpris les fans de « Grey’s Anatomy »

Séries télévisées « L’anatomie de Grey”(“L’anatomie de Grey« En espagnol) est considérée comme l’une des meilleures productions américaines de tous les temps. Cependant, le drame médical n’a pas été à l’abri des critiques des fans.

Tout au long des 17 saisons, l’intrigue de la série a pris des rebondissements exceptionnels pour générer de la valeur et conduire les histoires des personnages principaux. Cependant, certaines de ces histoires n’ont pas réussi à surprendre le public, ayant deviné les déviations de la série avant qu’elles ne se produisent.

DES HISTOIRES DE « GRAY’S ANATOMY » QUI N’ONT PAS SURPRIS

9. LE DEPART D’ADDISON MONTGOMERY

Pendant son séjour à l’hôpital, Addison a retrouvé sa relation avec Derek, mais à la fin, ils ont fini par divorcer pour de bon. C’est pourquoi personne n’a été surpris lorsqu’il a décidé de quitter le Seattle Grace pour commencer une nouvelle vie. Le personnage était si fascinant qu’il avait son propre spin-off sur « Private Practice ».

Addison arrive au Seattle Grace et se présente comme la femme de Derek Shepherd (Photo: ABC)

8. LA RUPTURE DE CRISTINA ET BURKE

Lorsque Burke a proposé à Cristina et a eu du mal à dire oui, les fans de la série pouvaient déjà supposer que la relation était vouée à l’échec. Bien qu’ils aient continué à planifier leurs noces, ce n’était une surprise pour personne que Burke ait décidé de ne pas épouser Cristina parce qu’il savait que ce n’était pas ce qu’elle voulait. Bien que ce fût une finale de saison déchirante, le rebondissement était à prévoir.

Cristina et Burke avaient une relation compliquée, mais ils se sont toujours soutenus (Photo: ABC)

7. LE DEPART DE LA FILLE DE MARK SLOAN

Nous avons rencontré la fille de Mark Sloan dans la saison six, lorsqu’il s’est présenté de manière inattendue à l’hôpital pour découvrir qui était son père. La jeune femme était enceinte et cela a rapproché les deux personnages ; cependant, une fois le bébé né, elle a décidé de partir. Cette sortie était l’une des nombreuses que les fans pouvaient prévoir.

Le personnage est également apparu dans le spin-off « Private Practice » (Photo: ABC)

6. RÉTABLISSEMENT DE CALLIE APRÈS L’ACCIDENT D’AUTOMOBILE

Dans la saison 7, lorsque Callie et sa petite amie Arizona ont eu un accident de voiture, les fans ne savaient pas ce qui se passerait, car la série n’a eu aucun problème à tuer les personnages principaux dans le passé. Cependant, à cette occasion, le médecin et son bébé ont survécu. Après ce qui s’est passé, les adeptes de « Grey’s Anatomy » ont été plus soulagés que surpris.

Callie a réussi à survivre à l’accident de voiture (Photo: ABC)

5. LA MORT D’HENRI

Dans la saison 7, le Dr Teddy Altman a décidé d’épouser le patient Henry Burton afin qu’elle puisse recevoir les soins médicaux dont elle avait besoin. Elle sortait avec un autre médecin mais est tombée amoureuse de son mari et ils ont commencé une relation amoureuse. Cependant, au cours de la huitième saison, Henry a pris une tournure pour le pire et est décédé subitement lors d’une opération.

Bien que ce fut l’une des morts les plus déchirantes de la série, c’était aussi l’une des plus prévisibles car la relation entre un personnage principal et un artiste invité est souvent de courte durée.

La relation de Teddy et Henry était l’une des plus appréciées par les adeptes de la série (Photo: ABC)

4. LA MORT DE MARK SLOAN

À la fin de la saison huit, Mark, Lexie, Derek, Meredith, Cristina Yang et Arizona Robbins ont pris l’avion pour aider à la chirurgie dans un hôpital de Boise. L’avion s’est écrasé et l’équipe a été blessée. Malheureusement, Lexie est décédée, mais pas avant que Mark n’ait clarifié ses sentiments pour elle.

Après un au revoir émotionnel et une confession d’amour véritable, Mark Sloan a pratiquement renoncé à survivre, voulant retrouver l’amour de sa vie. C’est pourquoi dans le premier épisode de la saison 9 on voit Mark Sloan mourir. Pour les fans, la mort du médecin n’a pas été une surprise totale, car il n’y avait aucun moyen qu’il continue sans Lexie.

3. LA RELATION OWEN ET TEDDY

Pour aucun des adeptes de la série, ce n’était pas une surprise que Teddy et Owen se soient réunis et aient même eu un bébé, car depuis qu’ils se sont rencontrés, ils ont toujours eu beaucoup de chimie.

Bien qu’ils ne soient pas l’un des meilleurs couples de « Grey’s Anatomy », il est logique de les garder ensemble (Photo: ABC)

2. LE DEPART D’ALEX KAREV

Alex Karev (joué par Justin Chambers) était l’un des membres les plus anciens de la distribution originale. Il a participé à la série de sa première en 2005 à 2020. Le départ d’Alex représente l’un des moments notables où un personnage important est sorti de la série sans mourir.

Cependant, cela n’a pas été une surprise pour les fans du drame médical car son départ a été signalé avant la diffusion de son dernier épisode. Cela a donné aux fans le temps de théoriser sur toutes les façons dont son personnage pouvait dire au revoir.

Alex était l’un des membres les plus âgés de la distribution (Photo: ABC)

1. MORT DE DEREK

Même si Patrick Dempsey avait signé pour la saison 12 de Grey’s Anatomy en 2014, son personnage, Derek Shepherd, est décédé vers la fin de la onzième saison de la série. Bien que ce soit un tournant qui ait changé le cours de la série, cela n’a pas surpris les fans autant que le personnage n’était pas aussi impliqué dans les histoires de cet épisode qu’il l’avait été auparavant.