« Grey’s Anatomy » : 5 choses qui vont se passer dans l’avant-première de la saison 18

Fans de la série américaine à succès « L’anatomie de Grey« Ils sont avec la chair de poule parce que la première de la saison 18 approche, ce qui amènerait jusqu’à deux nouveautés qui ont à voir avec le retour de personnages, qui avant on pensait ne pas réapparaître. Pour cette raison, nous allons vous raconter jusqu’à 5 choses qui pourraient arriver dans le nouvel opus du drame médical.

La chaîne de télévision ABC a dévoilé le teaser de ce que sera le nouveaux chapitres de « L’anatomie de Grey« . Parmi les principales nouveautés, nous verrons la surprise que prendra Meredith, après que quelqu’un du passé revienne dans son présent.

Comme dans toute série à succès, les adeptes théorisent sur ce qui pourrait se passer la saison suivante. La même chose s’est produite avec cette production, à laquelle ils ont dit que d’anciens personnages allaient revenir, parmi eux, Addison Montgomery, Gris Ellis et même la soeur d’Owen, Megan Hunt.

Dans l’aperçu récent, nous pouvons également voir Owen et nounours très heureux de se marier, même si après le moment de bonheur, nous voyons un accident de voiture, une forte explosion et Owen lui-même retourner à l’hôpital, habillé comme il l’était lors de la cérémonie.

En résumé, dans le premier chapitre de la nouvelle saison, nous verrons comment le protagonistes du Grey Sloan Memorial Hospital ils auraient une réunion avec ceux de « Gare 19 » s’apprête à entamer sa cinquième édition. Rappelons que « Station 19 » est un spin-off de « Grey’s Anatomy », qui a pour intrigue ce qui se passe dans les pompiers de Seattle.

5 CHOSES QUI ARRIVERONT LORS DE LA PREMIÈRE DE LA SAISON 18 DE « GRAY’S ANATOMY »

1. LE RETOUR D’ADDISON MONTGOMERY

En raison des gestes que Meredith a faits dans la bande-annonce de la saison 18 de la série, certains followers assurent que cela était dû au retour de Addison, surtout après avoir rêvé de son ex-mari, le défunt Derek Berger, joué par Patrick Dempsey.

La confirmation du retour de Kate Walsh dans « Grey’s Anatomy » a été annoncée via une vidéo publiée sur le compte Instagram officiel de la série. « Eh bien, eh bien, eh bien, regardez qui est ici. C’est vrai, mes amours. Le Dr Addison Montgomery est de retour au Grey Sloan Memorial Hospital et je suis tellement excité d’être à nouveau à la maison pour retrouver Shonda, Ellen et le reste de l’incroyable casting. « , entend-on dire l’actrice.

2. L’APPARITION POSSIBLE D’UN ANCIEN PETIT AMI DE MEREDITH

Une autre chose qui peut arriver à la première du nouvelle saison de « Grey’s Anaytomy »C’est l’apparition de l’ex-petit ami de Meredith Nathan grés; même si les internautes assurent qu’il s’agit d’une probabilité peu probable car l’acteur est en train de filmer la nouvelle saison de « Virgin River » pour Netflix.

Meredith a essayé d’avoir quelque chose avec Riggs (Photo: ABC)

3. L’ENTRÉE D’UN NOUVEAU PERSONNAGE

« Grey’s Anatomy » ne présentera pas seulement de nouveaux épisodes, mais aura un nouveau personnage : le docteur Alain Hamilton, joué par l’acteur Peter Gallagher. Bien qu’il n’y ait pas plus d’informations sur ce nouveau personnage, on sait qu’il sera l’un des plus récurrents de la prochains chapitres, notamment en raison des liens qu’il entretenait avec le Dr Ellis Gray. Tant de gens espèrent qu’il y aura plusieurs flashbacks sur le passé de la mère du protagoniste.

Le Dr Alan Hamilton sera interprété par l’acteur Peter Gallagher (Photo : Corman & Ord)

4. DR. MEGAN HUNT EST DE RETOUR

C’est l’une des présences confirmées du drame ABC. Abigail Spencer, qui joue le Dr Megan Hunt réapparaîtra dans le saison 18 de « Grey’s Anatomy ». Ce personnage était considéré comme mort et avait déjà été joué par Briget Rega, qui n’apparaissait que dans les visions d’Owen.

Abigail Spencer revient dans « Grey’s Anatomy » (Photo: AFP)

5. LE RETOUR D’ELLIS GREY

Selon l’aperçu de la première de la saison 18 de la série, nous voyons brièvement Ellis, la maman de Meredith, ce qui signifie qu’il reviendra au casting. Selon des sources officielles, l’actrice Kate Burton apparaîtra dans plusieurs épisodes de ce nouvel opus, ce qui pourrait signifier que quelque chose d’important va se passer dans la vie du protagoniste.

Les fans de « Grey’s Anatomy » savent qu’Ellis était la raison pour laquelle Meredith a fréquenté la faculté de médecine. En d’autres termes, elle faisait partie des débuts de la série, donc la nouvelle d’une histoire importante d’Ellis-Meredith pourrait être une indication que le drame médical touche à sa fin.

Le retour d’Ellis Gray dans la série pourrait signifier quelque chose d’important pour Meredith (Photo : ABC)

QUAND SORTIE LA SAISON 18 DE « GRAY’S ANATOMY » ?

La saison 18 de la série télévisée « Grey’s Anatomy » Il sera diffusé aux États-Unis, via le réseau de télévision ABC, le jeudi 30 septembre 2021. Il n’y a toujours pas de date confirmée pour les autres pays.