ATTENTION, ALERTE SPOILER. Saison 18 de « L’anatomie de Grey« Créé le 30 septembre 2021, et bien que la pandémie de coronavirus ait été laissée pour compte, les protagonistes du drame médical d’ABC doivent encore faire face à certaines complications et prendre des décisions difficiles.

Dans ‘Some Kind of Tomorrow’ (18×02), Meredith demande conseil à Amelia; Richard est revitalisé alors qu’il porte l’enseignement à un nouveau niveau à l’hôpital. Pendant ce temps, Winston soigne un patient souffrant d’insuffisance rénale.

Pendant l’absence de Meredith (Ellen Pompeo), Richard et Bailey ont mis les résidents du Grey Sloan Memorial à l’épreuve. Après quelques tests, Richard annonce Schmitt comme le gagnant, ce qui signifie qu’il s’occupera de la chirurgie dont le patient de Jo a besoin. D’ailleurs, ce dernier décide finalement de laisser Luna dans la garde de l’hôpital.

MEREDITH VA-T-IL AU MINNESOTA ?

Meredith accepte de sortir avec Nick (Scott Speedman), mais elle n’est toujours pas sûre d’accepter le projet que David lui a proposé. La raison? Le protagoniste de « L’anatomie de Grey« Il est conscient de la complexité de la maladie de Parkinson, alors il craint l’échec, surtout s’il s’agit de son premier gros travail post-Covid.

Heureusement, Nick lui rappelle qu’elle est une femme de défis. « Vous allez tout risquer et gagner ou perdre, ce sera un voyage incroyable. » Cela ajouté aux conseils d’Amelia, ravie du laboratoire et l’idée de travailler avec une technologie de pointe et des médecins brillants, l’aident à prendre une décision.

Avant d’accepter, il pose certaines conditions : autonomie sur le travail et son équipe, que les résultats soient librement partagés et déplacent le projet à Seattle. Hamilton accepte tout sauf le changement de lieu, alors Mer négocie pour travailler depuis un laboratoire distant à Seattle et se rendre au Minnesota une fois par semaine, et l’accord est conclu.

PATIENT DE LA SEMAINE

Parce qu’elle souffre d’une maladie rénale chronique, Rashida n’est pas admissible à une greffe de rein. Cependant, Winston se rend compte que la formule eGFR est biaisée racialement, alors Winston a fait tout ce qu’il pouvait pour sauver son patient. En fin de compte, il décide d’enfreindre les règles pour inscrire Rashida sur la liste des greffes.

À un autre moment du deuxième épisode de saison 18 de « L’anatomie de Grey« Après mûre réflexion, Teddy (Kim Raver) et Owen (Kevin McKidd), ils décident que leur fils s’habille comme Elsa de Frozen si c’est ce que je veux et ça le rend heureux.