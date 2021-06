Après l’état de santé grave de Meredith, ses retrouvailles avec d’anciens personnages sur sa plage idyllique, sa guérison du coronavirus, la mort de DeLuca (Giacomo Gianniotti), les adieux de Jackson Avery (Jesse Williams) et Tom Koracick (Greg Germann), saison 17 de « L’anatomie de Grey« Arrive a sa fin.

Dans l’épisode précédent du drame médical de abcEn raison de la crise sanitaire mondiale, les projets de mariage de Maggie et Winston se compliquent de plus en plus, elle propose même de reporter la cérémonie. Plus tard, il est révélé que la sœur de Mer est simplement triste que sa mère ne soit pas là, alors le marié propose un mariage plus intime et simple.

Link admet qu’il veut plus d’enfants, mais Amelia se rend compte qu’elle est parfaitement heureuse avec Link et Scout, et a peur de se perdre avec un nouveau membre. Pendant ce temps, Bailey propose à Meredith de prendre en charge le programme de résidence et de leur enseigner le mantra de Jackson de « sauver le monde ».

La demande d’adoption de Jo a été rejetée (Photo: ABC)

COMMENT ET À QUELLE HEURE VOIR LA FIN DE LA SAISON 17 DE « GREY’S ANATOMY » ?

‘Quelqu’un m’a sauvé la vie ce soir’ (17×17), dernier épisode de la saison 17 de « L’anatomie de Grey», sera diffusée ce jeudi 3 juin à 21h00 (heure de l’Est) sur ABC aux États-Unis, immédiatement après la fin du quatrième volet de « Station 19 ».

Chaque chapitre de « L’anatomie de Grey« Est disponible en ligne sur les plateformes numériques de la même chaîne, mais uniquement pour le public américain.

En Amérique latine, « L’anatomie de Grey« Est diffusé via Canal Sony, et en Espagne, Fox Life est en charge de la diffusion de chaque épisode.

Mais vous pouvez voir les 16 saisons précédentes de « L’anatomie de Grey”En ligne avec sous-titres espagnols, à la fois en Netflix comme dans Amazon Prime Vidéo.

BANDE-ANNONCE DE LA FIN DE LA SAISON 17 DE « GRAY’S ANATOMY »

QUE SE PASSERA-T-IL DANS « GRAY’S ANATOMY » 17X17 ?

D’après le synopsis de ‘Quelqu’un m’a sauvé la vie ce soir’ (17×17), dernier chapitre de la saison 17 de « L’anatomie de Grey« » « C’est le jour du mariage de Maggie et Winston. Pendant ce temps, Meredith assume un nouveau rôle à l’hôpital et Jo prend une décision qui change sa vie.

Apparemment dans la bande-annonce, Meredith retourne à sa plage de rêve, en plus, retourne au Grey Sloan Memorial. Teddy ouvre la porte à Owen, et Link a également un bref moment de joie avec Amelia.

Lors du mariage de Maggie et Winston, Richard Webber (James Pickens Jr.), qui a officié lors de la cérémonie. Puis il demande si quelqu’un s’oppose à l’union, et la grand-mère de Winston et le père de Maggie se lèvent.

Pendant ce temps, Camilla Luddington (Jo) a partagé plus de détails sur la grande finale dans une interview avec Entertainment Tonight : « Parfois, nous avons une grande chose qui va se passer. C’était comme si 15 choses différentes se produisaient dans un petit script. En fait, il y avait tellement de séquences, tellement de choses folles qui se passaient, que nous allions à l’origine passer les jours de tournage et que nous devions faire des jours de tournage plus longs pour compenser. Nous avons un mariage de notre côté. Nous avons Meredith Gray qui assume un nouveau rôle à l’hôpital, ce qui est vraiment excitant. Nous avons des relations changeantes et Jo prend finalement deux décisions très importantes. »