ATTENTION, ALERTE SPOILER. Saison 17 de « L’anatomie de Grey« A pris fin le 4 juin 2021 avec le dix-septième épisode, où les événements ont été racontés d’août 2020 à avril 2021. Parmi eux le mariage de Maggie et Winston, le retour de Meredith avec un nouveau rôle et la décision de Jo qui changera son vie.

‘Quelqu’un m’a sauvé la vie ce soir’ (17×17) commence en avril 2021 avec Meredith laissant des pétales de fleurs sur la plage, mais remonte à huit mois pour montrer Jo fatigué de vivre avec Levi et Taryn, alors elle décide de vendre ses actions à l’hôpital, déménager et engager un avocat pour obtenir la garde de Luna.

Meredith retourne à l’hôpital et ils lui réservent un bon accueil. Cormac saisit le moment pour se rapprocher à nouveau, plaisantant même sur la façon dont Mer s’est évanoui et a passé deux mois à l’hôpital juste pour ne pas sortir avec lui.

Toujours en août, la grand-mère de Winston et le père de Maggie interrompent le mariage parce qu’ils veulent que le couple ait une plus grande cérémonie, alors les mariés acceptent de reporter leur mariage.

Un mois plus tard, lorsque Jo découvre qu’une famille est intéressée pour adopter Luna, elle demande de l’aide à Link, qui accepte sans consulter Amelia, qui accepte de rester un moment avec la fille. De plus, Teddy est testé positif au Covid-19.

En octobre, Meredith Il essaie d’apporter des modifications au programme de résidence et Link est autorisé à accueillir Luna, tandis qu’Owen et Teddy sont mis en quarantaine ensemble. Au cours du dernier mois de 2020, Link prévoit de proposer à Amelia, mais Owen va de l’avant et demande à Teddy.

L’année suivante, Jo vend ses parts dans l’hôpital pour payer son avocat et Mer fait accepter à Bailey sa proposition de sauver un patient hospitalisé depuis des mois. En outre, il est révélé que Mer laissait tomber des pétales de fleurs sur la plage parce que c’était le mariage de Maggie et Winston.

Au cours de la cérémonie, Mer reçoit la confirmation des poumons dont son patient avait besoin, alors elle et Teddy retournent à l’hôpital pour sauver Gerlie. Jo est enfin avec Luna dans une nouvelle maison. Link propose à Amelia, qui ne sait pas quoi dire, et du visage de Link lors de sa visite à Jo, la réponse est claire.