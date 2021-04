ATTENTION, ALERTE SPOILER. Dans le dixième épisode de la saison 17 de « Grey’s Anatomy », une mère et une fille se retrouvent dans un état critique et se disputent le dernier respirateur. Pendant ce temps, la belle-sœur de Hayes se retrouve à l’hôpital avec un calcul rénal, et la maison a encore quelques enfants avec Amelia comme baby-sitter.

Dans ‘Breathe’ (17×10), deux anciens personnages reviennent dans le drame médical de abc grâce à la plage idyllique de Meredith. Cette fois, le personnage d’Ellen Pompeo retrouve sa sœur moins Lexie, qui lui demande si elle prévoyait de rester sur la plage.

Peu de temps après, Mark Sloan est également apparu, qui explique que depuis l’au-delà, il a essayé de conseiller Callie, Arizona et sa fille Sofia. Bien que le couple ne puisse pas amener Meredith à ouvrir les yeux s’ils peuvent la faire respirer par elle-même et se libérer du respirateur.

À la fin de cet épisode de « L’anatomie de Grey»Owen parle à Zola et peut enfin lui dire que sa mère n’a plus de respirateur et qu’elle va mieux, donnant même le crédit à Teddy.

UN RESPIRATEUR POUR MÈRE ET FILLE

Dans le monde réel, Richard rapporte qu’il ne reste plus que quatre ventilateurs à l’hôpital et qu’il est presque impossible d’en arriver d’autres. Cette situation affecte plusieurs patients, dont une mère et sa fille, qui ont besoin d’aide pour respirer, mais il ne reste qu’une seule machine.

Maggie ne sait pas comment gérer cette situation, cependant, quand elle sort pour respirer et que son petit ami Winston partage ses écouteurs, elle a une excellente idée, que Marcella et Veronica partagent le respirateur, qui fonctionne également pour le reste des patients. .

Eric Dane est revenu en tant que Mark Sloan dans cet épisode de « Grey’s Anatomy » (Photo: ABC)

LA PROPOSITION DE MARIAGE

En plus de sauver une mère et sa fille, en voyant la santé de Meredith s’améliorer, Maggie reçoit une autre excellente nouvelle. Avant de rentrer à Boston, Winston décide de lui proposer: il a caché une bague de fiançailles dans la boîte du casque et quand sa copine l’a trouvée, elle lui a posé la grande question.

Bien sûr, Maggie a dit oui, donc après plusieurs tragédies, il y a enfin de bonnes nouvelles.