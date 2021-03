ATTENTION, ALERTE SPOILER. Après la mort d’Andrew DeLuca, dans le neuvième épisode de la saison 17 de « L’anatomie de Grey«Teddy a du mal à faire face à cette perte déchirante, mais ne fait que réveiller des souvenirs de son passé. Pendant ce temps, Amelia essaie d’améliorer la situation en encourageant Owen à accepter et à pardonner à Teddy.

Alors qu’Owen et Amelia tentent de sortir Teddy de son état catatonique, elle erre dans son subconscient, où elle voit Mer, DeLuca, Owen, Tom et Allison dans des situations différentes et étranges.

Teddy passe de l’observation elle-même dans un sac mortuaire à être sur le point d’opérer Meredith en quelques secondes, puis suit Allison, l’amour de sa vie décédé dans l’attaque du 11 septembre, dans les couloirs de Gray Sloan.

Après que son esprit l’emmène dans sa suite lune de miel avec Tom, sa fille dans ses bras et un ventre de femme enceinte, tout à coup la petite Allison (ils se souviennent qu’elle a nommé son bébé après son ex) disparaît et Tom l’informe qu’Owen s’est enfui avec les enfants. Teddy fait exploser la grenade dans son sac et DeLuca apparaît.

TEDDY RÉCRIT SON HISTOIRE

Dans son esprit, Teddy réécrit son histoire avec Owen. Quand il lui rend visite en Allemagne, elle ne le rejette pas et ils ont un moment romantique, Owen lui propose et elle lui parle d’Allison. Mais les choses se déforment quand Amelia et Cristina commencent à envoyer des SMS à leur ex.

À un autre moment de cet épisode de « L’anatomie de Grey»Teddy raconte à DeLuca comment Allison l’a aidée à traverser la mort de ses parents et cela les a amenés à admettre leurs sentiments. Ensuite, ils passent au matin du 11 septembre, quand Allison a proposé de faire des crêpes pour que Teddy reste au lit plus longtemps, mais elle l’a refusé et sa petite amie est allée travailler et a été tuée dans l’attentat.

Pour changer la situation, du moins dans ses rêves, Teddy reste avec elle, mais malgré cela, Allison meurt asphyxiée. La scène change pour Teddy effectuant une RCR sur Allison dans la salle d’opération, lorsque Meredith entre et raconte l’heure de la mort d’Allison.

Alors, Teddy supplie Meredith de ne pas mourir et saute de son subconscient quand elle entend son bébé pleurer. Teddy est de retour. Pendant ce temps, Amelia essaie de convaincre Owen de pardonner à Teddy, mais il refuse de laisser passer ses mensonges, alors Amelia insiste sur le fait que Teddy a besoin d’aide.