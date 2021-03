ATTENTION, ALERTE SPOILER. Après presque trois mois, la dix-septième saison de «L’anatomie de Grey»De retour, mais avec la mort tragique et inattendue d’un de ses protagonistes. Comme d’habitude, la première de mi-saison a présenté un crossover avec «Station 19», où les deux équipes ont tendance à être dans une situation tendue avec beaucoup en jeu. Pendant ce temps, Jo convainc Hayes de contourner les règles dans un cas, et Maggie et Winston se reconnectent.

Dans «Train in Vain» (4×06), sixième épisode de la quatrième saison de «Station 19», DeLuca (Giacomo Gianniotti) et Carina ont poursuivi le trafiquant sexuel Opal dans une ruelle puis dans une gare, où la police a attrapé le délinquant et Andrew a été poignardé par un homme.

Dans « Helplessly Hope » (17×07), septième épisode de la saison 17 de « L’anatomie de Grey», DeLuca est arrivée à l’hôpital, où Owen et Teddy ont travaillé en équipe pour sauver leur partenaire avec l’aide de Reza Khan, un nouveau stagiaire expérimenté en chirurgie vasculaire au Pakistan, et sous la supervision de Richard.

Au début, il semble qu’ils réussissent à le sauver, mais lorsque DeLuca apparaît sur la plage privée de Meredith, il est clair que quelque chose ne va pas. Après une discussion sur ce que l’on ressent de ne pas avoir de stress ni de soucis et comme Andrew n’a aucun regret de s’en prendre au sex dealer, les moniteurs commencent à sonner, Owen et Teddy essaient de le sauver, mais ne peuvent rien faire.

Sur la plage, la mère de DeLuca l’appelle et bien que Mer lui demande de rester car il lui manquera, il court vers sa mère et finalement, Khan le déclare mort, car ni Owen ni Teddy ne peuvent le faire.

AUTRES LITIGES DANS « GREY’S ANATOMY 17X07 »

Bien qu’Owen et Teddy aient bien travaillé en équipe, le chirurgien indique clairement qu’il la déteste toujours pour ce qu’elle a fait. Pendant ce temps, Teddy rend visite à Tom, qui continue de lutter contre le coronavirus et demande à son ex de confirmer qu’il ne l’a jamais aimé pour qu’il puisse continuer sa vie. Au début, elle refuse, mais à la fin elle lui dit qu’elle ne l’aime pas.

Chez Meredith, Zola entend parler de l’état de santé de sa mère et Amelia et Maggie unissent leurs forces pour expliquer la situation et tenter de rassurer la petite fille, qui craint que sa Mer ait le même but que son père, Derek.

D’un autre côté, Jo a convaincu Corman de permettre à Val de voir sa fille nouveau-née Luna, mais la femme est décédée peu de temps après. Cette scène se termine avec Jo tenant la main du bébé, est-ce que ça veut dire quelque chose pour les prochains épisodes de « L’anatomie de Grey« ?