Grey's Anatomy 17x06: l'état de Meredith s'aggrave, la dernière confession de Teddy et tout ce qui s'est passé dans le dernier chapitre de l'année

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Dans le sixième épisode de la saison 17 de « L’anatomie de Grey»Le Grey Sloan Memorial fait face à de nouvelles pressions alors que le Seattle Pres est surchargé, Owen et Amelia font face à l’une des chirurgies les plus controversées de leur carrière et l’état de santé de Meredith se détériore.

‘No Time for Despair’ (17×06) commence avec Maggie parlant à Winston jusqu’à ce qu’il dise que les relations à distance n’étaient pas son truc et coupa brusquement l’appel. Malgré cela, cela a affecté le cardiologue, l’amélioration apparente de sa sœur l’a aidée à améliorer sa journée.

Cependant, à la fin du chapitre, ce qui semblait mauvais s’est transformé en quelque chose de bien et Winston est apparu à la porte de la maison de sa petite amie avec un bouquet de fleurs annonçant qu’il restera définitivement.

Le médicament expérimental aide Meredith, mais apparemment pas assez (Photo: ABC)

LE CROSSOVER AVEC «STATION 19» ET L’AVENIR DE DELUCA

À la «Station 19», deux jeunes femmes afro-américaines ont allumé un feu pour demander aux pompiers de les sauver de leur ravisseur. Ils ont réussi et se sont rendus au mémorial de Gray Sloan, tout comme l’homme qui les a gardés enfermés. Alors qu’Owen le traitait pour inhalation de fumée, il lui dit de «s’habituer à l’odeur de viande brûlée», expliquant clairement sa position.

Peu de temps après, l’homme souffre d’une démarcation cérébrale et bien qu’il soit un criminel, Owen et Amelia respectent le serment qu’ils ont fait et lui sauvent la vie afin qu’il puisse payer une peine pour son crime.

Pendant ce temps, une femme s’est frayée un chemin jusqu’à l’hôpital, flânant dans les couloirs et informant quelqu’un d’autre par téléphone. Lorsqu’elle apprend que le ravisseur a été victime d’un accident vasculaire cérébral, elle part soulagée, mais DeLuca la reconnaît et la suit. Il s’agit du trafiquant sexuel de la saison précédente de « L’anatomie de Grey». Qu’arrivera-t-il à Andrew? Aurez-vous des ennuis?

L’ÉTAT DE MEREDITH

Après une petite conversation avec Tom, qui a réussi à se rendre dans la chambre de Meredith et à voir son amélioration dans l’espoir de suivre ses traces, le médecin entend le code bleu dans la chambre d’un autre patient et quand elle voit que personne n’apparaît, elle décide de partir. et pratiquer la RCR.

Bien qu’elle réussisse à sauver le patient, elle s’évanouit dans les bras de Helm. Teddy la passe en revue et explique que même si le médicament expérimental aide à soulager les symptômes de Covid-19, il ne peut pas réparer les dommages que le virus lui a causés et en particulier à ses poumons.

Alors que Mer retourne sur la plage de ses rêves, Richard décide de la connecter à un respirateur, qu’elle ait refusé et préfère qu’un autre patient l’utilise. Mer pourra-t-il récupérer? Qu’arrivera-t-il à Tom?

LA CONFESSION DE TEDDY

Dans le dernier épisode de « L’anatomie de GreyEn 2020, Teddy avoue à Owen qu’Allison était une femme qu’il aimait autrefois. De toute évidence, cela le laisse choqué et blessé, alors tout ce qu’il dit, c’est qu’il ne l’a jamais vraiment connue et se plaint d’avoir nommé sa fille pour un mensonge.

La distance entre ce couple grandit et il sera très difficile pour Owen de pardonner à Teddy. Alors reviendra-t-elle vers Tom? Que fera finalement Owen?