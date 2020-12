Grey's Anatomy 17x05: une mort par coronavirus et tout ce qui s'est passé au chapitre 5 de la saison 17

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Dans le cinquième épisode de la saison 17 de « L’anatomie de GreyBailey panique lorsqu’elle apprend qu’il y a eu une augmentation des cas de Covid-19, sachant qu’elle a des proches dans une résidence avec services. Pendant ce temps, Jackson et Richard font équipe contre Catherine pour lui donner une leçon, et Teddy continue d’essayer de réparer leurs relations déchirées. Après une opération chirurgicale intense, Jo n’est pas sûre de son avenir. «

« Fight the Power » (17 × 05) commence par DeLuca et Teddy célébrant que Meredith s’améliore, mais la joie se termine lorsque Tom Koracick arrive au Grey Sloan Memorial dans un état si critique qu’il ne reconnaît même pas son ex ou Owen, et a même pensé que son fils était toujours en vie.

Pour aggraver les choses, elle souffre de complications neurologiques qui obligent Amelia à retourner au travail. Après que Shepherd ait confirmé que son ancien professeur / amant est stable, Teddy reste avec lui et avoue qu’il souhaite sauver leur amitié. Alors Koracick se réveille et demande un bain à l’éponge, ce qui signifie qu’il se sent déjà mieux.

Comme Meredith, Tom est stable, qu’arrivera-t-il à tous les deux dans le prochain épisode de « Grey’s Anatomy »? (Photo: ABC)

Avec Tom sorti des bois, du moins pour le moment, qui était le patient décédé du coronavirus dans le dernier épisode de la saison 17 de « L’anatomie de Grey« ?

LA MÈRE DE BAILEY

La nouvelle selon laquelle les cas positifs de coronavirus augmentent au centre de vie assistée où ses parents sont alarmés par Bailey, elle contacte donc Ben pour faire sortir ses parents de là et les emmener à l’hôtel. Mais il est trop tard, la mère de Miranda arrive à l’hôpital en très mauvaise santé.

Malgré tous ses efforts, Maggie confirme que la mère de Bailey a une défaillance d’organe, ce qui signifie que Miranda doit dire à son père que sa femme ne passera pas la nuit. Après une «conversation» sur la plage avec Meredith, Bailey passe un appel vidéo pour que ses parents puissent parler.

Bailey est de nouveau apparu sur la plage de Meredith (Photo: Grey’s Anatomy / ABC)

Quand sa mère lui dit: «Je veux rentrer à la maison», Bailey ne sait pas quoi faire d’autre pour elle, elle se blâme de l’avoir amenée à Seattle, elle ne veut plus que sa mère souffre d’Alzheimer, mais elle ne veut pas qu’elle meure du coronavirus et en fasse partie. des statistiques.

Finalement, il décide de la laisser partir. Richard l’accompagne pendant que Bailey dit au revoir à sa mère en lui chantant « My Girl ».

En revanche, dans cet épisode de « L’anatomie de Grey«Jo commence à avoir des doutes sur son avenir. Après avoir aidé à mettre un bébé au monde, Jo avoue à Levi que «c’était la chose la plus heureuse que j’aie jamais vue de ma vie». Allez-vous vraiment changer de carrière? Deviendrez-vous OB / GYN?