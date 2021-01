« Grey’s Anatomy »: 10 histoires qui n’ont jamais été achevées et qui ont fini dans l’oubli

Avec sa quinzième saison, « L’anatomie de Grey«Officiellement, il est devenu le drame médical le plus ancien de la télévision en réseau. La série est aussi sans aucun doute la principale production de Productions Shondaland, une émission diffusée depuis plus de 17 saisons.

Alors que d’autres programmes ont eu des durées comparables à « L’anatomie de Grey», Rares sont les séries qui peuvent encore dire qu’elles restent divertissantes bien qu’elles atteignent presque 400 épisodes diffusés. Cependant, cela n’aurait pas pu être le cas sans certains des sacrifices que l’équipe de rédaction a dû faire au fil des ans.

UNE programme de télévisionSurtout un drame ne peut pas tourner encore et encore autour des mêmes sujets. L’évolution de ses personnages et la variation des conflits est ce qui fait vivre une femme. série. De cette manière, d’autres problèmes qui ne sont pas pertinents pour le chemin principal du programme doivent tôt ou tard être mis de côté, résolu ou oublié complètement.

« L’anatomie de Grey«N’échappe pas à cette règle et tout au long de son histoire, elle a laissé inachevés certains thèmes qui étaient tout pour certains personnages. Screenrant a fait une liste des 10 dont on se souvient le plus, soit ils ont été mis de côté pour ne pas être assez forts pour l’avenir de la série, soit ils ont simplement été mis de côté.

10 HISTOIRES QUI N’ONT JAMAIS ÉTÉ TERMINÉES DANS «GREY’S ANATOMY»

Izzie était l’un des personnages originaux de « Grey’s Anatomy ». Malheureusement, l’actrice s’est retirée assez tôt du drame médical (Photo: ABC)

10. La romance d’Izzie et George

George et Izzie ils avaient l’une des relations les plus courtes de la série dramatique médicale. Dans la saison 3, les deux ont été jumelés après George tricher sur Callie, et a divorcé pour être avec Izzie. Cependant, dans les épisodes suivants, la relation a été ignorée. Les deux étaient rarement vus ensemble.

9. Sloan Riley a disparu après avoir accouché

La fille de Mark, Sloan Riley, elle est venue le chercher après que sa mère l’ait expulsée de la maison. Au début, elle a caché sa grossesse à marque et Lexiemais elle fut bientôt forcée de lui dire. Elle a eu des complications mineures pendant sa grossesse, mais heureusement pour elle, elle était sous la surveillance de personnes compétentes. Riley Elle a également choisi de ne pas garder le bébé, alors elle et son père ont discuté de l’adoption comme une option. Après cela, Riley Il a disparu.

8. L’énorme dette d’Alex

Pendant un moment, il sembla que la relation de Alex et Izzie ça marcherait. Malheureusement, ce n’était pas le cas. Izzie a décidé de l’envoyer à Alex les papiers de divorce. En dehors du divorce, Alex il avait de plus gros problèmes à craindre. J’étais tellement endetté et je n’avais aucune idée de comment payer. La dette a été causée par des factures médicales de Izzie tout en étant traité par Cancer. Alex il est devenu déprimé et s’est brièvement isolé de ses amis. Il est intéressant de noter que la question de la dette n’a plus jamais été soulevée.

Justin Chambers, a arrêté de jouer le Dr Alex Karev après 16 ans sur « Grey’s Anatomy » (Photo: ABC)

7. Décision d’Izzie de partir

Après l’exploration de la Cancer de Izzie est sorti propre, a pris la décision de partir Seattle. Meredith Elle l’a suppliée de rester car en partant, elle serait abandonnée par toutes les personnes qui s’occupaient d’elle. Étonnamment, Izzie a fait valoir que Seattle c’était là qu’il travaillait. Elle ne considérait personne comme une famille.

Izzie il est parti et pendant longtemps, on n’a jamais su ce qui lui était arrivé. Son histoire a été récemment revue à nouveau dans « Laisser une lumière allumée » de la saison 16. Alex Il l’a appelée pour voir comment elle allait. Cela faisait quatre ans qu’il était parti, il y avait une autre tournure inattendue lorsque les deux ont accepté d’élever leurs enfants ensemble et il n’a pas non plus évoqué leur départ controversé.

6. Relation entre Erica et Callie

Au cours d’une soirée Erica et Callie ils ont développé des sentiments l’un pour l’autre. Ils se sont saoulés, ont joué aux fléchettes et ont discuté du fait que les deux n’étaient pas populaires auprès de leurs collègues. Après cela, ils sont sortis ensemble plusieurs fois. Enfin, alors qu’ils étaient tous les deux dans un ascenseur, Erica embrassé Callie.

Les choses se sont compliquées pour eux quand Erica il a découvert que Izzie a pris un cœur d’un de ses patients pour le donner à son patient-amoureux Denny. J’étais déterminé à dénoncer Izzie, mais Callie Je ne voulais pas. EricaEn colère, elle a démissionné. Il est étrange qu’une femme médecin de son calibre ait abandonné sa carrière en raison d’un tel désaccord.

5. Les croyances religieuses d’avril

Pendant très longtemps, avril était un chrétien conservateur qui s’est abstenu de relations sexuelles jusqu’au mariage. Il priait constamment et évitait de participer à toute forme d’actes que sa foi considérait comme un péché. Soudain, avril c’est devenu complètement différent.

Elle a permis Jackson prends sa virginité avant d’avoir une aventure d’une nuit. Pourquoi ce changement soudain? avril Il a cessé d’être une âme pure et a décidé d’être comme tout le monde. Il n’y a pas eu d’événement majeur qui ait influencé cette décision particulière, c’est juste arrivé.

Sarah Drew est April et Jesse Williams est Jackson dans « Grey’s Anatomy » (Photo: ABC)

4. La deuxième rupture de Penelope et Callie

La victoire de Penny dans Preminger Grant est venu à la condition qu’il soit en New York pendant un an. Callie Il a pris la décision désintéressée de l’accompagner même si elle ne lui a pas demandé. Cependant, quand Callie a perdu la garde de Sofia, sa relation avec Penny détérioré, entraînant une panne.

Quand Arizona a décidé de prendre Sofia à New York être avec Callie pendant un moment il était de retour avec Penny. Cependant, dans « Tout de moi« Du temporada 14, Callie et Arizona a révélé qu’ils étaient à la fois célibataires et désireux de se faire plaisir. Par conséquent, il n’est pas clair pourquoi Callie et Penny ils se séparèrent à nouveau.

3. Tout sur Sadie

Certains diraient Sadie est un personnage qui n’aurait jamais dû être présenté dans la série. Il est apparu pour la première fois dans le saison 5 seulement pour qu’il disparaisse après quelques épisodes. Aucune des histoires qui lui sont assignées ne mène nulle part.

Au début, elle est devenue trop proche de Meredith, quelque chose de quoi Cristina semblait jaloux. Cette histoire a été abandonnée pour se concentrer sur une nouvelle histoire impliquant l’amitié de Sadie et Lexie. Cette histoire a également été abandonnée pour une dans laquelle Sadie flirté avec Callie. Rien de tout cela n’est sorti non plus et Sadie il a finalement quitté son emploi.

2. La course de Sydney

Sydney J’étais résident en chirurgie au Hôpital de Seattle Grace par qui Derek il était attiré. Ils sont sortis à un rendez-vous, mais Sydney il a dit carrément à Derek qu’elle ne pouvait pas s’engager envers lui parce qu’il n’était pas le genre d’homme qu’elle voulait. Les deux ont convenu de ne pas permettre à leur romance inachevée d’interférer avec leur travail.

Les paroles de Sydney ils étaient un soulagement pour Derek parce qu’il n’était pas sûr d’elle non plus. Meredith Je l’avais supplié de ne pas sortir avec d’autres femmes, même si elles n’étaient pas ensemble et c’était bon pour Derek honorer leurs souhaits. Fait intéressant, il n’a jamais été revu Sydney après votre rendez-vous avec Derek.

Le Dr Derek Shepherd est décédé dans l’épisode 21 intitulé «Comment sauver une vie», saison 11 (Photo: ABC)

1. L’accident de Derek

La scène de la mort émotionnelle de Derek Shepherd c’est encore frais dans l’esprit des fans. Aucun autre événement n’a été aussi déchirant que celui-là. L’émission s’est principalement concentrée sur des histoires impliquant qui était le coupable, mais a omis d’autres parties importantes.

Il a été révélé que juste avant l’accident, Derek a emprunté un itinéraire plus court à travers une vallée sans signal de téléphone portable. Malgré cela, son téléphone sonnait toujours. Il ne pouvait pas non plus entendre ni voir la semi-remorque géante qui s’approchait en parlant au téléphone. Son identité n’a pas non plus été retrouvée. De nombreuses questions ont été soulevées sur sa mort, mais aucune réponse n’a été donnée.