« Grey’s Anatomy »: 10 choses que vous ne savez peut-être pas sur le personnage de Derek Shepherd

Il ne fait aucun doute que l’un des personnages les plus aimés de « L’anatomie de GreyLe neurochirurgien est-il Derek Berger, qui a été joué par l’acteur Patrick Dempsey jusqu’à la saison 11 de la série, avec une réapparition dans l’épisode 17 dans certaines scènes où il est vu sur la plage avec Meredith.

PLUS D’INFORMATIONS: Le vrai sens du retour de Derek, selon Patrick Dempsey

Bien que cela fasse plusieurs années que Derek a subi un accident choquant et est décédé dans l’un des épisodes les plus émouvants de la série, certains détails à son sujet auraient pu passer inaperçus, alors nous partageons ici avec vous 10 choses que vous ne saviez pas sur le personnage de « L’anatomie de Grey« .

10 CHOSES QUE VOUS NE SAVEZ PAS SUR DEREK SHEPHERDEN

10. J’AIME LE WHISKY

Tout comme Meredith aime la tequila, La boisson préférée de Derek est le scotch single malt, bien que ce fait ne soit mentionné qu’une seule fois dans la série.

9. LE PETIT DÉJEUNER PRÉFÉRÉ DE DEREK

Dans les premiers chapitres de la série, lorsque Derek vivait pratiquement avec Meredith avant qu’Addison ne se présente et que leur relation se termine, le neurochirurgien mange apparemment du Muesli, un aliment du groupe des céréales, tous les jours au petit-déjeuner.

8. VOTRE ROMAN PRÉFÉRÉ

Dans le chapitre « Save Me » de la saison 1, après que Meredith l’ait taquiné pendant une journée, Derek abandonne finalement et lui dit lui-même quelques détails. À ce moment, mentionnez que son roman préféré est « Le soleil se lève aussi ». Il s’agit d’un livre d’Ernest Hemingway, situé dans le contexte de la Première Guerre mondiale.

7. DEREK ÉTAIT SUPERSTICIEUX

La casquette que Derek portait au moment de l’opération pouvait ou non être une superstition, mais ce qui était de la superstition était sa phrase qu’il disait au début de chaque opération : « C’est une belle journée pour sauver des vies ».

(Photo : ABC)

6. MEREDITH GARDE LA CASQUETTE DE DEREK

Comme nous l’avons mentionné, Derek avait une casquette médicale avec des images de bateaux qu’il portait lors de ses chirurgies. Après sa mort dévastatrice, Meredith a été vue en train de l’utiliser.

5. TÉMOIN DE LA MORT DE SON PÈRE

Derek a été témoin du moment où son père a été abattu pour avoir voulu voler sa montre. Vraisemblablement pour cette raison, il est devenu médecin.

4. LE TEMPS DEREK A FAIT UNE ERREUR

Dans la saison 5, Derek a fait une erreur en opérant une patiente, qui était également enceinte. Son erreur a entraîné des complications, qui ont finalement conduit à la mort de la femme. Cet incident, ainsi que le procès intenté par le mari en deuil, ont presque fait tomber Derek dans la dépression.

(Photo : ABC)

3. L’AUTRE NOM DE DEREK

Dans un épisode de l’univers alternatif de « Grey’s Anatomy », le surnom de Derek était McDreary et non McDreamy. En plus d’avoir un autre surnom, il avait aussi un autre aspect, puisqu’il était devenu un médecin plutôt ennuyeux.

2. LE MARIAGE D’IZZIE ET ​​ALEX ÉTAIT L’IDÉE DE DEREK

L’un des moments les plus émouvants de la série a été le mariage d’Alex et Izzie dans la saison 5. Izzie qui luttait contre le cancer s’est rendu compte qu’elle était amoureuse d’Alex, alors elle en a parlé à Derek. Le neurochirurgien a suggéré qu’ils se marient dans l’église qui avait été réservée pour lui et Meredith, c’est ainsi que grâce à McDreamy ces personnages se sont mariés.

(Photo : ABC)

1. DEREK AIMAIT PÊCHER

L’une des activités préférées de Derek était la pêche. En fait, il finissait par ennuyer ses invités puisqu’il leur donnait toujours du poisson au petit-déjeuner tous les jours.