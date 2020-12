Greta Van Fleet tease son nouvel album

Les membres de Flotte de fourgons Greta ont donné de nouveaux détails sur leur prochain et deuxième album, «La bataille à Garden’s Gate».

Dans une récente interview, Josh et Sam Kiszka a révélé que le nouvel album du groupe sera « A Little More Complex » que son prédécesseur.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Greta Van Fleet revient avec la nouvelle chanson « My Way, Son »

«Je pense que pour l’esthétique de cet album, nous devions vraiment trouver le bon matériel parce que nous savions que ce que nous allions faire était honnêtement très intimidant en termes de son», a commenté le bassiste. Sam.

«Nous savions que nous devions trouver des personnes en qui nous avions confiance pour obtenir le son que nous recherchions, qui sera beaucoup plus cinématographique… nous sommes partis de zéro, c’est un album que nous voulions faire au début, mais c’était très étrange, nous ne pensions pas cela fonctionnerait comme aujourd’hui. «







Vous pourriez aussi être intéressé par: Greta Van Fleet insiste sur le fait qu’ils ne sont pas des « sauveurs du rock and roll »

Il album suivant de Flotte de fourgons Greta, « La bataille à Garden’s Gate » sera disponible en format physique et numérique prochainement 16 avril. Jusqu’à présent, le groupe a partagé deux singles de l’album, ‘Ma façon, bientôt’ et ‘Âge de la machine’.