Greta Van Fleet assure que son nouvel album ne ressemble pas à la musique de Led Zeppelin | 45S

Clair et direct. Greta Van Fleet a annoncé l’arrivée d’un nouvel album mais, à son tour, ils ont reçu une série de critiques où beaucoup assurent que cette nouvelle œuvre est très similaire à la musique de Led Zeppelin.

Il s’agit de «The Battle At Garden’s Gate», leur deuxième album studio et il n’a pas échappé aux comparaisons qui ont été soulevées avec l’énigmatique groupe de rock des années 70.

Dans une récente interview avec le groupe pour The Zane Lowe Show, le bassiste Sam Kiszka a parlé de ce nouvel album et a répondu à ses critiques sur sa ressemblance avec ceux menés par Jimmy Page.

«Si je devais le décrire en un mot, cet album serait« ambiant ». Je pense à ce que nous avons fait et en général; ce que nous avons essayé, c’est de créer un album vraiment dynamique. Et je pense que c’est ce que nous avons accompli ici », a-t-il déclaré.

«Je pense que nous avons atteint le point où nous pouvons enfin dire que Led Zeppelin a une énorme influence sur nous, oui, mais nous ne faisons plus de musique qui sonne même à distance similaire à ce qu’ils ont fait. « The Battle at Garden’s Gate » est le passage à l’âge adulte du son de Greta Van Fleet et une nouvelle façon pour le groupe de se rapporter au 21ème siècle « , a-t-il répondu.

‘The Battle At Garden’s Gate’ sortira le 16 avril. Nous vous laissons quelques chansons afin que vous puissiez écouter ce que Greta Van Fleet a préparé pour nous.