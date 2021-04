Greta Thunberg témoigne devant le Congrès à l’occasion du Jour de la Terre: «  Il est temps de faire ce qu’il faut  »

La militante pour le climat adolescente Greta Thunberg a déclaré au Congrès lors de son témoignage sur le Jour de la Terre que l’histoire tiendrait les législateurs responsables des effets du changement climatique s’ils n’arrêtaient pas de subventionner l’industrie des combustibles fossiles.

Thunberg, 18 ans, a témoigné pratiquement devant un panel de la Chambre des représentants sur les subventions aux combustibles fossiles jeudi avec de fortes remarques liminaires sur l’urgence d’agir maintenant.

« C’est l’année 2021, le fait que nous ayons toujours cette discussion, et plus encore que nous subventionnions encore les combustibles fossiles directement ou indirectement en utilisant l’argent des contribuables, est une honte », a-t-elle déclaré. « C’est une preuve claire que nous n’avons pas du tout compris l’urgence climatique. »

Elle a plaidé pour la fin des subventions aux combustibles fossiles, le désinvestissement des combustibles fossiles et la fin de l’exploration de nouveaux combustibles fossiles.

«Combien de temps croyez-vous honnêtement que des personnes au pouvoir comme vous s’en tireront?» a déclaré l’activiste suédois. «Combien de temps pensez-vous pouvoir continuer à ignorer la crise climatique, l’aspect mondial de l’équité et des émissions historiques, sans être tenu pour responsable?

« Vous vous en sortez maintenant, mais tôt ou tard, les gens vont réaliser ce que vous avez fait tout ce temps. C’est inévitable. Vous avez encore le temps de faire ce qu’il faut et de sauver votre héritage, mais cette fenêtre de temps est ne va pas durer longtemps. «

Les remarques de Thunberg sont intervenues le premier jour d’un sommet virtuel de deux jours sur le changement climatique organisé par le président Joe Biden, qui s’est engagé à réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre des États-Unis d’ici 2030 dans le cadre de son engagement envers l’accord de Paris sur le climat.

Elle a averti que sa génération et les générations successives tiendraient les législateurs responsables de leur inaction.

« Si les États-Unis, par exemple, qui sont le plus grand émetteur de l’histoire, n’agissent pas, comment pouvons-nous nous attendre à ce que d’autres pays fassent cela? » Greta Thunberg

« Ce que je suis ici pour dire, c’est que contrairement à vous, ma génération n’abandonnera pas sans un combat », a déclaré Thunberg. « Et pour être honnête, je ne crois pas une seconde que vous ferez réellement cela.

«C’est nous, les jeunes, qui allons écrire sur vous dans les livres d’histoire», a-t-elle poursuivi. « C’est nous qui décidons de la manière dont vous vous souviendrez. Donc, mon conseil pour vous est de choisir judicieusement. »

Thunberg est une militante depuis l’âge de 15 ans, lorsqu’elle est devenue le catalyseur d’une série de grèves dirigées par des étudiants impliquant plus d’un million d’étudiants à travers le monde. Son action initiale a commencé lorsqu’elle a passé ses jours d’école à protester contre le changement climatique devant le parlement suédois.

Elle a été nommée Personnalité de l’année par le magazine TIME en 2019 pour son travail visant à protéger l’environnement des effets du changement climatique. Elle a également attiré l’attention du monde entier pour son discours enflammé au Sommet des Nations Unies sur l’action pour le climat en 2019 après avoir navigué d’Angleterre à New York dans un bateau à énergie solaire pour la conférence au lieu de voler.

Dans son témoignage de jeudi, elle a exhorté les gens à «sortir de leur zone de confort» pour voir le changement climatique comme une menace imminente plutôt que lointaine.

Elle a été interrogée par le représentant Ralph Norman (RS.C.) sur la quantité spécifique de parties par million de dioxyde de carbone dans l’atmosphère autorisée.

« Bien sûr, il n’y a pas de montant magique qui dit que ce montant est correct, la science ne fonctionne pas vraiment de cette façon », a-t-elle déclaré. « Plus la concentration de CO² dans l’atmosphère est élevée, plus les risques seront grands. Il n’y a pas un point de basculement magique où tout est au-delà de l’économie et ainsi de suite, mais nous devrions plutôt essayer de le maintenir aussi bas que possible. «

Norman l’a également interrogée sur les grands pays comme la Chine et l’Inde qui continuent à émettre des émissions de carbone élevées même si les États-Unis réduisent les leurs.

« Si les pays n’agissent pas, alors il n’y a pas de coopération mondiale », a-t-elle déclaré. « Si les États-Unis, par exemple, qui sont le plus grand émetteur de l’histoire, n’agissent pas, comment pouvons-nous nous attendre à ce que d’autres pays fassent cela? »

