Greta Thunberg sautera la COP26 à moins que tous les pays n’aient un accès égal aux vaccins

13 avr.2021 10:52:41 IST

Greta Thunberg, la militante suédoise pour le climat, a déclaré qu’elle n’assisterait pas aux prochaines négociations internationales sur le climat à moins que tout le monde ne puisse être vacciné de manière égale et participer en toute sécurité.

«Les inégalités et l’injustice climatique sont déjà au cœur de la crise climatique», a-t-elle déclaré vendredi sur Twitter. «Si les gens ne peuvent pas être vaccinés et voyager pour être représentés de manière égale, c’est antidémocratique et cela aggraverait le problème.»

Plus des trois quarts des vaccins distribués dans le monde ont été utilisés par les pays les plus riches du monde. Ces pays riches ont précommandé plus de vaccins que nécessaire pour leurs populations, tandis que d’autres pays avaient du mal à obtenir des doses. Au 30 mars, seulement 0,1 pour cent des doses avaient été administrées dans des pays à faible revenu.

Les inégalités et les injustices climatiques sont déjà au cœur de la crise climatique. Si les gens ne peuvent pas être vaccinés et voyager pour être représentés de manière égale, c’est antidémocratique et cela aggraverait le problème.

Le nationalisme vaccinal ne résoudra pas la pandémie. Les problèmes mondiaux ont besoin de solutions mondiales .-> – Greta Thunberg (@GretaThunberg) 9 avril 2021

Les négociations internationales sur le climat, une affaire annuelle gérée par les Nations Unies, devraient avoir lieu en novembre à Glasgow, en Écosse. Ils ont été annulés en novembre dernier en raison de la pandémie de coronavirus.

Officiellement connus sous le nom de Conférence des Parties, auxquels participeront les pays qui ont signé le pacte des Nations Unies sur les changements climatiques, ces pourparlers visent à conclure des accords entre les pays pour ralentir le réchauffement climatique. Lors des prochaines négociations ou avant, les pays devraient annoncer comment ils prévoient de renforcer leurs propres objectifs d’action climatique.

Et une solution numérique est bien entendu loin d’être optimale. La connexion Internet haut débit et l’accès aux ordinateurs sont extrêmement inégaux dans le monde.

Dans ce cas, nous manquerions de représentation de la part de ceux dont la voix a le plus besoin d’être entendue en ce qui concerne la crise climatique. – Greta Thunberg (@GretaThunberg) 9 avril 2021

Thunberg a fait part de ses doutes quant à la participation aux discussions sur le climat pour la première fois dans une interview avec la BBC. Ses remarques ont attiré l’attention sur une question centrale qui pèse sur les organisateurs de ces pourparlers: doivent-ils aller de l’avant en personne, même si tous ceux qui souhaitent y assister ne sont pas vaccinés d’ici là? La Grande-Bretagne, le pays hôte, a déclaré que la conférence se tiendrait comme prévu, en personne.

Thunberg, dans un fil Twitter, a déclaré que la réunion pourrait être reportée à plus tard, mais « cela ne signifie pas que nous devons retarder l’action urgente requise. »

«Nous n’avons pas à attendre les conférences, ni personne, ni quoi que ce soit d’autre pour commencer à réduire considérablement nos émissions», a-t-elle écrit.

Thunberg, 18 ans, s’est une fois décrite comme «la fille invisible». Sa grève en solo dans les rues de sa ville natale de Stockholm a contribué à stimuler un mouvement mondial de la jeunesse pour l’action climatique, et elle est devenue connue pour parler sans détour au pouvoir lors de conclaves diplomatiques de haut niveau. Elle a réprimandé l’élite politique et commerciale mondiale à Davos, excorié les présidents et les premiers ministres des Nations Unies et a défilé aux côtés de ses pairs du monde entier.

Thunberg a un vaste public parmi les jeunes militants pour le climat, et il reste à voir si d’autres jeunes militants pour le climat assisteraient aux pourparlers à Glasgow ou resteraient à l’écart.

«À l’heure actuelle, de nombreux pays vaccinent des jeunes en bonne santé, souvent au détriment des groupes à risque et des travailleurs de première ligne (principalement du Sud, comme d’habitude…)», a-t-elle déclaré sur Twitter.

Somini Sengupta vers 2021 The New York Times Company

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂