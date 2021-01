Greta Thunberg rappelle aux dirigeants mondiaux à Davos la crise climatique qu’ils continuent d’ignorer

27 janv.2021 14:19:26 IST

La militante pour le climat et l’environnement Greta Thunberg a demandé lundi au monde de se souvenir des promesses qu’il avait faites pour protéger l’environnement à la suite de la situation de crise qui a été créée et infligée à la génération actuelle en raison de ses méfaits. Dans une déclaration publiée lors du Sommet de l’Agenda de Davos en ligne, le jeune militant pour le climat a déclaré que le monde devait se souvenir des promesses qu’il avait faites aux enfants et petits-enfants. « Je m’appelle Greta Thunberg et je ne suis pas ici pour conclure des accords. Vous voyez, je n’appartiens à aucun intérêt financier ni à aucun parti politique. Je ne peux donc ni négocier ni négocier. Je ne suis là que pour vous le rappeler. l’urgence dans laquelle nous nous trouvons. La crise que vous et vos prédécesseurs avez créée et infligée. La crise que vous continuez d’ignorer », a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté qu’elle était là pour rappeler au monde les promesses qu’il avait faites à leurs enfants et petits-enfants et pour lui dire qu’il n’était pas question de compromis sur les niveaux de sécurité très minimaux qui subsistent.

« La crise climatique et écologique ne peut malheureusement plus être résolue dans les systèmes actuels. Selon la meilleure science disponible actuellement, ce n’est plus une opinion; c’est un fait », a-t-elle déclaré.

Thunberg a en outre déclaré qu’il était nécessaire de garder cela à l’esprit alors que les pays, les entreprises et les investisseurs se précipitent maintenant pour présenter leurs nouveaux objectifs et engagements climatiques soi-disant ambitieux.

«En ce moment plus que jamais, nous avons désespérément besoin d’espoir. Mais qu’est-ce que l’espoir?

Pour moi, l’espoir est le sentiment qui vous fait avancer, même si toutes les chances sont contre vous. Pour moi, l’espoir vient de l’action et pas seulement des mots. Pour moi, l’espoir, c’est dire les choses telles qu’elles sont. « # wef2021 #DavosAgenda pic.twitter.com/Gt9PnRkcGm – Greta Thunberg (@GretaThunberg) 26 janvier 2021

« Plus nous évitons cette vérité inconfortable, et plus nous prétendons pouvoir résoudre l’urgence climatique – et écologique – sans la traiter comme une crise, plus nous perdrons de temps précieux. Et c’est le temps que nous n’avons pas », a-t-elle déclaré. .

Thunberg a en outre déclaré que les dirigeants et les nations du monde entier parlaient d’une urgence climatique existentielle, mais au lieu de prendre des mesures immédiates en cas d’urgence, ils ont fixé des objectifs vagues, insuffisants et hypothétiques dans le futur, comme « net zéro 2050 ». .

Elle a dit que c’étaient des objectifs basés sur des échappatoires et des chiffres incomplets et des objectifs qui équivalaient à la reddition.

«C’est comme se réveiller au milieu de la nuit, voir votre maison en feu, puis décider d’attendre 10, 20 ou 30 ans avant d’appeler les pompiers tout en étiquetant ceux qui tentent de réveiller les gens comme des alarmistes.

«Nous comprenons que le monde est très complexe et que le changement ne se fait pas du jour au lendemain. Mais vous avez maintenant plus de trois décennies de bla bla bla. De combien d’autres avez-vous besoin? Parce que pour faire face à l’urgence climatique et écologique , le monde est toujours dans un état de déni total », a-t-elle déclaré.

Thunberg a déclaré que la justice pour les personnes les plus touchées dans les zones les plus touchées était systématiquement refusée.

Elle a dit qu’elle n’était pas là pour dire à qui que ce soit quoi faire, car la sauvegarde des conditions de vie futures et la préservation de la vie sur terre telle que nous la connaissons était volontaire.

« C’est à vous de faire le choix. Mais je peux vous l’assurer. Vous ne pouvez pas négocier avec la physique. Et vos enfants et petits-enfants vous tiendront responsables des choix que vous faites. Comment est-ce un accord? » Demanda Thunberg.

.

