Greta Thunberg partage une «  boîte à outils de protestation en Inde  », est accusée de «  militantisme de la rente  » et d’aide à la «  conspiration internationale  »

La militante adolescente pour le climat Greta Thunberg a partagé une «boîte à outils» avec des conseils et des points de discussion pour les partisans des manifestations des agriculteurs indiens, alimentant une vague de réactions négatives et d’accusations selon lesquelles elle a aidé un complot étranger pour déstabiliser le pays.

Thunberg s’est rendu sur Twitter mercredi avec un long document – apparemment créé par des militants mais dont l’origine n’est pas claire – décrivant les moyens de contribuer aux manifestations pro-agriculteurs, y compris des messages boursiers et des hashtags à diffuser sur les réseaux sociaux, ainsi que des conseils sur l’organisation de rassemblements . En quelques heures, le «Boîte à outils» a été mis hors ligne par ses créateurs et remplacé par une version beaucoup plus courte, Thunberg notant que le document précédent était « dépassé » comme elle a partagé la nouvelle missive.

Les messages ont déclenché une tempête de controverse dans le segment indien de Twitter, voyant une litanie de allégations l’adolescent avait « exposé » elle-même dans le cadre d’un «Conspiration financée au niveau international» pour attiser les flammes des troubles en Inde.

Ce n’était pas un document obsolète mais prémédité que vous n’étiez pas censé partager enfant. C’est pourquoi aller à l’école aide. Ils vous apprennent bien plus que « Comment osez-vous » #IndeContrePropagande#IndiaTogether – Deepika Narayan Bhardwaj (@DeepikaBhardwaj) 3 février 2021

«Merci d’avoir exposé les actifs à utiliser dans l’exécution de projets néfastes visant à nuire à la souveraineté, à la fraternité et à la structure laïque inhérente de l’Inde», un utilisateur m’a dit.

Certains utilisateurs ont pris leurs critiques dans une direction entièrement différente, suggérant que Thunberg avait plutôt donné aux autorités indiennes un « outil » discréditer les manifestations et leur permettre de faire valoir que les partisans veulent simplement « diffamer » le gouvernement.

Merci d’avoir souligné ce qui se passe en Inde? Mais avez-vous authentifié le mandat que vous avez partagé ?? Vous venez de donner au gouvernement qui n’écoute pas un outil pour dire que tout est prévu pour le diffamer !! Vous venez de rendre le cas des agriculteurs faible et le gouvernement plus fort – Gurpreet Kaur Nama (@Valiant_looks) 3 février 2021

Le tollé a fait suite à une controverse similaire après que Thunberg et la chanteuse pop américaine Rihanna aient publié mardi leur soutien aux agriculteurs indiens, ce qui a incité certaines célébrités locales à riposter. En défense du gouvernement et ses efforts pour « résoudre » les griefs en cours.

Les manifestations d’agriculteurs sont entrées sous les projecteurs internationaux ces dernières semaines après des mois de manifestations soutenues autour de la périphérie de la capitale indienne, New Delhi, où les travailleurs agricoles ont demandé l’abrogation de plusieurs réformes agricoles qui ouvriraient l’industrie à une plus grande participation privée. Alors que le gouvernement a fait valoir que les lois injecteraient des investissements indispensables dans le secteur agricole, de nombreux agriculteurs locaux craignent de les exposer au risque d’exploitation par de grandes entreprises sans visage.

Près de 60 pour cent de la population indienne de 1,3 milliard d’habitants dépend de l’agriculture, selon la India Bread and Equity Foundation.

Bien que les manifestations précédentes soient restées en grande partie pacifiques, une vague de troubles a été déclenchée à New Delhi à la fin du mois dernier lors de la fête de la République indienne, voyant des milliers d’agriculteurs descendre dans la rue et affronter la police, faisant au moins un manifestant mort et des centaines d’agents et militants blessés.

