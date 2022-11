Greta Gerwig pensait que faire Barbie serait une « terreur intéressante »

Greta Gerwigest à venir Barbie a généré du buzz depuis que Margot Robbie a été confirmée pour le projet en 2019. Cette même année, le film Warner Bros. a fait appel à Greta Gerwig et à son partenaire Noah Bambacuh pour écrire le scénario. Gerwig, qui a reçu des nominations aux Oscars pour Lady Bird et Little Women, réalise le film.





Alors que Barbie est l’un des films les plus attendus de 2023, a admis Gerwig lors d’une apparition sur Dua Lipa À votre service podcast que la perspective de mettre en place l’histoire était « terrifiante ». Elle a dit à Lipa :

« Ce sentiment que j’avais était de savoir que ce serait une terreur vraiment intéressante. Habituellement, c’est là que se trouvent les meilleures choses. Je suis terrifié par ça. Je suis comme, ‘OK, je devrais probablement le faire.’

Bien que l’on sache peu de choses sur l’intrigue du film à venir, nous savons que le film comportera plusieurs versions de Barbie, interprétées par Robbie, Issa Rae et Hari Nef; et plusieurs versions de Ken, interprétées par Ryan Gosling, Simu Lui et Ncuti Gatwa. Will Ferrell a également récemment confirmé sa participation au film mettant en scène le PDG de Mattel, ajoutant également que Barbie est plus profond que ce à quoi le public peut s’attendre.

FILM VIDÉO DU JOUR

« C’est à mon humble avis, l’exemple ultime du grand art et du petit art. C’est un hommage affectueux à la marque et, en même temps, on ne peut plus satirique – juste un commentaire étonnant sur le patriarcat masculin et les femmes dans la société et pourquoi Barbieest critiqué et pourtant pourquoi chaque petite fille veut encore jouer avec Barbie. Mec, quand je l’ai lu, je me suis dit : « C’est fantastique » », a déclaré Ferell au WSJ Magazine.

Le film met également en vedette America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Kingsley Ben-Adir, Rhea Perlman, Sharon Rooney, Scott Evans, Ana Cruz Kayne, Ritu Arya, Jamie Demetriou, Emerald Fennell, Emma Mackey et Connor Swindells. Sa sortie est prévue le 21 juillet 2023.





La carrière florissante de Greta Gerwig

Netflix

Gerwig est une actrice, scénariste et réalisatrice surtout connue pour son travail sur les films nominés aux Oscars Petite femme et Dame Oiseau . Elle a été scénariste et réalisatrice pour les deux.

Gerwig est devenu célèbre après avoir joué dans Baumbach’s Greenbergface à Ben Stiller, Rhys Ifans et Jennifer Jason Leigh, en 2010. En 2012, elle est apparue dans Woody Allen’s À Rome avec amour. L’année suivante, elle co-écrit Frances Ha avec Baumbauch, et a joué le rôle principal, une représentation qui lui a valu une nomination aux Golden Globe.

Baumbauch et Gerwig ont collaboré sur plusieurs films, et elle joue dans le prochain film de Baumbach Bruit blanc. Le film, une adaptation du célèbre roman postmoderne du même nom de Don DeLillo, est prévu pour une sortie sur Netflix le 30 décembre 2022. Gerwig a également écrit le scénario d’une adaptation en direct de Disney’s Blanc comme neige dont la sortie est prévue en 2024.