Greta Gerwig fait allusion à d’autres costumes de Ryan Gosling dans le film Barbie

Bien que nous sachions encore très peu de choses sur l’avenir Barbie réalisateur de cinéma Greta Gerwig a taquiné de nouveaux détails sur le film très attendu dans une récente interview. Cela fait quelques mois que les premières images de Ryan Gosling en tant que Ken sont devenues virales sur Internet, mais Greta Gerwig a promis de nombreux autres « looks extraordinaires » en parlant avec Variety : « Eh bien, je dirai simplement que c’est l’un des nombreux un look extraordinaire », déclare Gerwig. Lorsqu’on lui a demandé si nous avions déjà vu tous les costumes de Ken de Gosling, Greta s’est exclamée: « Pas même proche. »





Il n’est pas surprenant que le film basé sur la franchise de jouets ultra-populaire, connue pour sa myriade de costumes d’habillage, comportera également de nombreux costumes. Mais il y a encore « beaucoup » de choses que nous n’avons pas encore vues, selon le réalisateur. Elle a également partagé son enthousiasme face à l’accueil positif du personnage secondaire. Interrogés sur les réactions des gens au premier regard sur Ryan Gosling comme Ken, Gerwig a dit :

FILM VIDÉO DU JOUR

« Je suis ravie, parce que c’est ce que j’ai ressenti et ce que Margot a ressenti, et je suis ravie que tout le monde partage ce sentiment. »

Jusqu’à présent, nous avons vu Ken dans un gilet en jean déboutonné avec un short en jean, une veste de rodéo avec un chapeau de cowboy et une cravate rose, et une tenue de patin à roues alignées colorée de style années 90. Bien que Gerwig n’ait pas pu partager de détails exacts sur le type de costumes qui n’ont pas encore été vus, les fans peuvent probablement s’attendre à plus de tenues sur le thème des loisirs.





Greta Gerwig espère continuer à faire des films pendant de nombreuses décennies

Images de Warner Bros.

Ce n’est pas tout ce que Gerwig avait à partager, cependant. En réponse à une question concernant s’il y avait quelqu’un qu’elle voulait dans le film mais qu’elle ne pouvait pas avoir, la réalisatrice a déclaré :

« J’ai l’impression qu’il y a tellement d’acteurs avec qui je veux toujours travailler, et c’est toujours une liste de souhaits de personnes. Donc, il y a toujours des gens que je ne peux pas avoir, mais heureusement, je peux faire des films, j’espère jusqu’à mes quatre-vingts ans, alors je vais juste vieillir avec tous les gens avec qui je veux faire des films. »

Gerwig est connu pour avoir écrit et réalisé des films acclamés par la critique Dame Oiseau et Petite femme, qui ont tous deux été nominés pour les Oscars. Ryan Gosling a joué dans plusieurs films d’amour, tels que Le Carnet, Crazy Stupid Love, et La La Terre. Alors que Ken est généralement décrit comme un partenaire romantique de Barbie dans la gamme de jouets classiques, la nature exacte de leur relation dans le film n’a pas encore été révélée.

Barbie devrait sortir via Warner Bros Pictures le 21 juillet 2023. Noah Baumbach a co-écrit le scénario avec la réalisatrice Greta Gerwig. Il mettra en vedette Margot Robbie en tant que personnage principal et Ryan Gosling en tant que Ken, ainsi que Kate McKinnon, America Ferrera, Will Ferrell, Ariana Greenblatt, Michael Cera, Alexandra Shipp et Emma Mackey en tant que personnages encore inconnus.