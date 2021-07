Greta Gerwig confirmée comme réalisatrice de « Barbie »

En 2019, le projet de la comédienne Amy Schumer d’amener la poupée « Barbie » au grand écran a été déclaré par Sony comme un projet qu’ils n’étaient pas disposés à démarrer la production. Quelques mois plus tard, Warner Bros a annoncé la réalisation de son propre projet inspiré de la marque Mattel, avec la participation de Margot Robbie.

Peu de temps après, il a été confirmé que Greta Gerwig, la réalisatrice acclamée derrière « Little Women », avait été ajoutée au projet en tant que productrice. Maintenant, Gerwig a été confirmée en tant que réalisatrice d’un film qui présente un scénario écrit par elle en collaboration avec son mari, le cinéaste Noah Baumach.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Kevin Feige parle de l’importance de la représentation dans le MCU

Au cours des cinq dernières années, Greta Gerwig s’est démarquée comme l’une des scénaristes et réalisatrices les plus talentueuses d’Hollywood aujourd’hui, mettant en évidence son travail avec « Lady Bird », un film semi-autobiographique sorti en 2017, en plus d’avoir une vaste expérience en tant que actrice du cinéma indépendant au début des années 2000 dans des productions comme « Frances Ha » et « Mistress America ».

En plus de jouer dans le film, Margot Robbie gagnera également des crédits de producteur sur le film via son label LuckyChap Entertainment. « Barbie » est actuellement l’une des 13 marques de jouets appartenant à la marque Mattel qui envisagent de sortir sur grand écran avec leurs films d’action respectifs, dont « American Girl », « Barney » et « Hot Wheels ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Paul Giamatti se réjouit de l’absence de Rhino du MCU

Variety confirme que la production de « Barbie » débutera lorsque Noah Baumach achèvera le tournage de « White Noise », un film exclusif du catalogue Netflix dans lequel Greta Gerwig joue aux côtés d’Adam Driver, l’un des collaborateurs réguliers du réalisateur. On estime que Warner Bros débutera cette nouvelle production au début de 2022 dans la ville de Londres, avec une première prévue pour l’été 2023.

Après sa conformation en tant que protagoniste, Margot Robbie admettrait que jouer à Barbie apportait « beaucoup de bagages », et malgré la reconnaissance de la nostalgie au sein de la marque, cela pourrait également être l’occasion de trouver des moyens créatifs d’attaquer les vieux stéréotypes représentés par ladite marque. . Les détails exacts sur l’intrigue de la bande n’ont pas encore été révélés.