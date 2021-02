Gremlins: Secrets of the Mogwai obtient le renouvellement de la première saison 2 chez HBO Max

Juste un jour après avoir annoncé le casting de la voix de la série animée Gremlins: Secrets du Mogwai, HBO Max a déjà procédé à un renouvellement anticipé de la saison 2. Actualités de la Gremlins prequel obtient une deuxième saison avant la première de la saison 1, qui n’a toujours pas encore de date de sortie officielle. Se sentant clairement confiant dans les chances de succès de l’émission, le streamer a annoncé le renouvellement lors de la présentation Kids and Family de WarnerMedia lors de la tournée de presse virtuelle TCA.

Gremlins: Secrets du Mogwai se déroule dans les années 1920, avec la voix d’Izaac Wang dans le rôle de Sam Wing – le commerçant âgé montré au début du film de 1984. La série animée raconte l’histoire de Sam rencontre Gizmo, les deux formant un lien à vie. AJ Locascio reprend la voix de Gizmo, qui était auparavant joué par Howie Mandel dans les films d’action réelle.

Le casting comprend également BD Wong (parc jurassique) et Ming-Na Wen (The Mandalorian) en tant que parents de Sam avec James Hong (Gros problème dans la petite Chine) avec également le rôle de Grandpa Wing. Pendant ce temps, Gabrielle Green fournira la voix d’Elle, une jeune voleuse qui s’associe à Gizmo et Sam. Une logique de la série indique que le dessin animé suit le trio dans leur quête pour rendre Gizmo à sa famille et découvrir un trésor légendaire tout en étant poursuivi par un industriel avide de pouvoir et son armée grandissante de méchants Gremlins.

Matthew Rhys (Les Américains) exprime Riley Greene, le principal méchant et «l’industriel avide de pouvoir» en question. Il est décrit comme un chasseur de trésors qui utilise la magie noire déterminé à ne rien reculer dans sa poursuite de Gizmo et du trésor mythique des Mogwai.

Showrunner Tze Chun écrit Gremlins: Secrets du Mogwai et servira également de co-producteur exécutif. Darryl Frank et Justin Falvey de Amblin Television de Steven Spielberg seront les producteurs exécutifs aux côtés de Sam Reigster, suite à la précédente collaboration de l’équipe sur Animaniacs. Brendan Hay co-produira avec Dan Krall en tant que producteur superviseur. Amblin produit en association avec Warner Bros. Animation.

En 1984, le premier Gremlins Le film est sorti en salles par le réalisateur Joe Dante et l’écrivain Chris Columbus. Un classique instantané, le film a engendré une suite de 1990 Gremlins 2: Le nouveau lot avec Dante de retour pour diriger la nouvelle histoire écrite par Charles S. Haas. Les grondements d’une suite flottent dans tout Hollywood depuis des années, mais le projet n’est jamais sorti de l’enfer du développement.

Le Gremlins la franchise est de nouveau en popularité ces derniers temps. Tout récemment, Gizmo a retrouvé la star de cinéma originale Zach Galligan pour la première fois en plus de trois décennies pour une publicité pour Mountain Dew. Les fans ont été très divertis par l’annonce, certains se demandant si cela signifie que nous sommes plus près que jamais d’obtenir le troisième Gremlins film dont on dit qu’il est en préparation depuis des années. Bien que le temps nous le dise, il est bon de savoir que nous aurons au moins deux saisons de la série animée prequel.

HBO Max n’a pas encore fixé la date de sortie pour Gremlins: Secrets du Mogwai, on ne sait donc pas quand le dessin animé arrivera sur le service de streaming. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

