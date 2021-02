Gremlins: Secrets of the Mogwai HBO Max Animated Series Voice Cast annoncé

La distribution vocale a été révélée pour Gremlins: Secrets du Mogwai, la prochaine série animée basée sur le Gremlins franchise en préparation chez HBO Max. Sur le compte Instagram officiel d’Amblin, la société révèle que l’émission de dessins animés attendue a mis sa voix avec des personnalités comme Ming-Na Wen (The Mandalorian), James Hong (Gros problème dans la petite Chine), Izaac Wang (Raya et le dernier dragon), et l’amblin alun BD Wong (parc jurassique) et Matthew Rhys (Les Américains).

Se déroulant avant les événements du cinéma, le Gremlins Le dessin animé sert un peu d’histoire d’origine pour Gizmo, le bien-aimé Mogwai qui se lie d’amitié avec Billy (Zach Galligan) dans la série de films. Répartie sur 10 épisodes, la série raconte comment Sam Wing, 10 ans (qui apparaît comme le commerçant de Chinatown, M. Wing dans le film de 1984), rencontre Gizmo dans les années 1920.

Faisant équipe avec un voleur de rue nommé Elle, Sam et Gizmo « entreprennent un périlleux voyage à travers la campagne chinoise, rencontrant et parfois combattant des monstres colorés et des esprits du folklore chinois. Dans leur quête pour rendre Gizmo à sa famille et découvrir un trésor légendaire , ils sont poursuivis par un industriel avide de pouvoir et son armée grandissante de méchants Gremlins. «

De plus, un nouveau rapport de Variety jette plus de lumière sur le casting, révélant qui ces acteurs vont exprimer dans la série animée. Wang jouera Wing avec Wen et Wong jouant ses parents, Fong et Hon Wing. La mère de Sam est décrite comme un docteur en médecine chinoise qui est « débrouillard, sournoisement drôle et farouchement protecteur de sa famille », tandis que son père est un « rocher calme » qui n’a « jamais cru aux histoires de magie et d’aventure de son beau-père. . «

Hong fera également partie de la famille en exprimant grand-père. Le personnage est décrit comme quelqu’un qui « a parcouru le monde dans de grandes aventures et lui seul connaît le vrai pouvoir (et les secrets) des Mogwai et l’importance de les protéger ».

Pendant ce temps, Rhys jouera l’antagoniste Riley Greene, un « industriel anglais avide de pouvoir et chasseur de trésors qui utilise la magie noire et est déterminé à ne rien reculer dans sa poursuite de Gizmo et du trésor mythique des Mogwai. »

Il avait déjà été rapporté que Howie Mandel ne reviendrait pas à la voix de Gizmo après avoir joué le rôle dans le Gremlins films. AJ LoCascio prend en charge les fonctions de voix off pour le petit gars à fourrure de la série HBO. Gabrielle Green aurait également fourni la voix du nouvel ami d’Elle, Sam et Gizmo.

Gremlins: Secrets du Mogwai est écrit par le showrunner Tze Chun. De plus, Chun sera co-producteur exécutif, avec Darryl Frank et Justin Falvey d’Amblin Television de Steven Spielberg, également producteur exécutif aux côtés de Sam Register. Brendan Hay participe également à la co-production exécutive avec Dan Krall en tant que producteur superviseur. On ne sait pas encore quand la série commencera à être diffusée sur HBO Max, mais l’annonce officielle de la distribution vocale suggère que le projet avance plutôt bien. Espérons que nous verrons la série animée arriver le plus tôt possible. Cette nouvelle nous vient de Variety.

Sujets: Gremlins