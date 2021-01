Gregg Popovich dit que Becky Hammon mérite d’être entraîneure-chef

Gregg Popovich dit que Becky Hammon mérite un poste d’entraîneur-chef.

L’entraîneur-chef des San Antonio Spurs, Gregg Popovich, a déclaré son entraîneur adjoint. Becky Hammon mérite un poste d’entraîneur-chef à temps plein dans la NBA. Hammon est devenue la première femme à diriger une équipe depuis la ligne de touche après que Popovich ait été expulsée de la défaite 109-103 des Spurs contre les Lakers de Los Angeles, mercredi soir. Ronald Cortes / « Les femmes font le même travail aussi et mieux que les hommes. C’est un fait. Il n’y a aucune raison pour que quelqu’un comme Becky et d’autres femmes ne puissent pas être entraîneurs en NBA », a-t-il déclaré. «À plus grande échelle, c’est pourquoi ce n’était pas un gros problème pour moi – parce que je la connais. Et je connais ses compétences, et je connais sa valeur et je sais que son avenir est très, très brillant. Je comprends l’attention. ça a eu lieu, mais en toute honnêteté, j’ai supposé que la plupart des gens savaient déjà qu’elle était qualifiée pour être entraîneur-chef de la NBA. « Le triple entraîneur de l’année a ajouté que de nombreuses femmes sont qualifiées pour des postes d’entraîneurs dans la ligue: « Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes qualifiées qui sont retenues », a déclaré Popovich. « Et c’est juste la nature du monde. Cela change lentement, mais le plus tôt sera le mieux. » Il y a actuellement 11 femmes parmi les entraîneurs de la NBA dans toute la ligue. [Via]