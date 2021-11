Greg Miller exige les trophées Bugsnax DLC, les obtient

L’une des (très rares) révélations notables de la semaine dernière État des lieux présentation était que Bugsnax allait recevoir une extension gratuite intitulée The Isle of Bigsnax à un moment donné l’année prochaine. Il ajoutera un nouveau biome, un gros Bugsnax, des chapeaux, une personnalisation de la maison et maintenant des trophées grâce à les efforts de Greg Miller de Kinda Funny sur Twitter.

En plus de s’occuper d’un nouveau-né, Miller a demandé au développeur Young Horses si les trophées feraient ou non partie du DLC. Le compte Twitter de l’équipe a répondu: « Pas cette fois. Désolé Greg », à quel point il a proposé ses propres services pour créer une liste de trophées pour eux.

Cette conversation a suffisamment dégénéré jusqu’à ce que le co-fondateur et président de Young Horses, Philip Tibitoski, ait expliqué comment l’équipe avait essentiellement accepté qu’elle devait mettre en œuvre des trophées à cause de Greg. « Nous avons vu ces tweets et environ 20 minutes plus tard dans le chat d’équipe, le sentiment était: » Je suppose que nous ajoutons de nouveaux trophées. «

Clairement satisfait de son travail, Miller a tweeté :

Joueurs PlayStation, je l’ai fait pour vous, et je ne me reposerai pas tant que je n’aurai pas ennuyé chaque développeur en soupirant et en admettant que beaucoup d’entre nous se soucient des trophées. https://t.co/gxwBVXYLHZ– Greg Miller (@GameOverGreggy) 29 octobre 2021

Alors maintenant, vous savez qui remercier pour avoir placé des trophées dans un peu de contenu gratuit de Bugsnax. Ou vous savez qui blâmer pour avoir effacé votre pourcentage d’achèvement du trophée à 100 % après avoir déverrouillé le gong Platinum. De quel côté tombez-vous ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.